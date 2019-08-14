الدبور – بعد تصويرها فلم إباحي مع مخرج ثورة الإنقلاب في مصر المخرج خالد يوسف وهروبه خارج مصر بعد الفضيحة، نشرت الممثلة شيماء الحاج بكل وقاحة فيديو جديد لها بدون خجل ولا حياء من فلمها الأول.

فبعد الإفراج عنها بكفالة مالية لحين إنتهاء القضية خرجت شيماء الحاج بطلة أفلام خالد يوسف بفيديو جديد نشرته على حسابه وقدمت خلاله تهنئة لجمهور أفلامها الأباحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت شيماء في فيديو على صفحتها في تطبيق “إنستغرام”: “أدام الله لكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقواه نورا، كل سنة وأنتم بألف خير وعيد مبارك علينا جميعا، شيماء الحاج”.

وكانت محامية شيماء الحاج ومنى فاروق المتهمتين بقضية الفيديوهات الفاضحة، كشفت في وقت سابق أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

وعادت منى إلى الأضواء أيضا، بعد نشر الفنان المصري محمود فارس، يوم الجمعة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة جمعته مع منى في كواليس أحد الأفلام الجديدة التي يبدو أنها تشارك فيه.