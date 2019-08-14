الدبور- نشر موقع إحصائية أقوى ١١ جواز سفر في العالم لعام 2019 ولم يذكر اسم إمارات ساحل عمان من ضمن القائمة، وهي التي حاولت أن تثبت لشعبها الإنجازات التي قامت بها، فلم تجد إلا قصة أن جواز سرهم هو الأقوى في العالم و الأول.

وكأن وثيقة السفر ستطعمهم أو تسقيهم أو تجلب لهم الحرية التي صادرها بن زايد وحكم عليها بالإعدام، فما فائدة جواز سفر الشهيدة علياء التي تم إغتيالها تحت التعذيب في سجون أبوظبي.

ومع هذا بالنهاية هي كذبة، فمن سيحقق من وراء الإمارات إن إدعت أن وثيقة السفر الصادرة عنها هي الأولى في العالم أو الأقوى أو الأسمن؟

ونشر موقع The Economic Times تقريرا جديدا صادر عن Henley Passport Index المتخصص بجوازات السفر العاليمة وترتيبها كل عام، أن جوزا السفر الياباني احتل المرتبة الأولى هذا العام، وقال أن هناك ٢٧ دولة في العالم إحتلوا المراتب العشر الأولى من حيث قوة جواز السفر وقبوله وسهولة دخول حامليه لعدة دول في العالم دون معوقات أو إجراءات التاشيرة المسبقة.

دولة الإمارات العظمى لم تحتل أي مرتبه في القائمة، ولم تذر في التقرير من أساسه.

وكانت اللجان الإلكترونية قبل فترة قد نشرت أن الجواز الإماراتي إحتل المرتبة الأولى في العالم، حيث كان أفضل من الجوزا الياباني و الكوري الجنوبي و الأمريكي و الكندي ومن كل دول أوروبا.

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