الدبور – صورة مسربة إلتقطها ناشط عماني بالخفاء لشرطة عمان السلطانية، وأثارت ضجة كبيرة على صفحته على موقع تويتر عندما قام بنشرها و التعليق عليها لما قام بها رجال من شرطة عمان السلطانية مع مواطن عماني.

الناشط إلتقط الصورة بالصدفة عندما ذهب لمحطة لتعبئة الوقود لمركبته، وشاهد المنظر من بعيد وقام بتصويرهم بدون علمهم ونشرها على حسابه.

وفي الصورة المتداولة يظهر رجال الشرطة العمانية يقومون بتبديل إطار سيارة مواطن تعطلت مركبته بسبب عطل في الإطار، فقاموا بتبديله بنفسهم، المنظر لفت إعجاب الناشط وقام بتصويره ونشره على صفحته.

الصورة لاقت العديد من الإعجاب و التعليقات من قبل النشطاء، وبالمقابل التقليل من فعل الشرطة من قبل اللجان الإماراتية و السعودية، وإعتباره أمر إعتيادي تقوم به الشرطة في السعودية و الإمارات، وهذا الذي لم يحصل بالطبع.

وعلق ناشط على الصورة بقوله: “كلمة حق ما شاء الله عليهم في المساعدة على الطريق هبّة ريح مرة وقفولي للمساعدة على رصيف الشارع العام.. وخبرتهم إنه حد جاي يساعدني … قال ما مشكلة بوقف خلفك وأضرب 4 أشاير لحد ما تروح”

كلمة حق

ما شاء الله عليهم

في المساعدة على الطريق هبّة ريح مرة وقفولي للمساعدة على رصيف الشارع العام.. وخبرتهم إنه حد جاي يساعدني … قال ما مشكلة بوقف خلفك وأضرب 4 أشاير لحد ما تروح 👏🏼 — عبعزيز الرمضاني⓭ (@alramadhani23) August 13, 2019

وقال آخر ما نصه: “ايوا واجد أشوف هالمشهد.. تعودت عليه عاد.”

وقال ناشط آخر ما نصه: “كلمه الحق تقال ولو كان بجزء بسيط يقدمونه لنا . نشكركم جزيل الشكر يا حماة الحق على ما تبذلونه في تقديم المساعده في شتي الجوانب .”

أما ناشط سعودي فقد إستفزه المنظر، وكأن ناشر الصورة ينتقد شرطة السعودية، ليعلق قائلا: “حتى عندنا في السعوديه اذا صار لك اي ظرف دق علي امن الطرق يجونك يخدمونك”