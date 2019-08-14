الدبور – في سلطنة عمان إختفى شاب ٢١ عاما ثاني أيام العيد في البحر يعتقد إنه مات غرقا.

حيث قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، بأن فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الشرقية‬⁩ يقوم منذ الأمس بالبحث عن غريق 21 عاماً في البحر بنيابة الأشخرة‬⁩.

‏وأضافت الهيئة بأن عملية البحث لا زالت مستمرة حتى اللحظة.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد حذرت من القيام بعدة أمور قد تشكل خطرا أو قد تكون غير قانونية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ومنها المفرقعات و الغرق.