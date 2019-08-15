الدبور- هدد حارس بارات دبي الشرطي ضاحي خلفان، هدد بالجملة الشيعة في الجنوب اللبناني ويقصد حزب الله، و الشيعة في اليمن ويقصد الحوثيين و أيضا إيران ولكن بقى التهديد في بطن الشاعر خوفا من غضل إيران عليه.

خلفان الذي يشكل مادة دسمة للفكاهة في مواقع التواصل الإجتماعي، ولا يأخذه أي شخص على محمل الجد، حيث مهمته تقتصر على حماية بارات دبي من أي مشاكل بين السكارى، نشر تغريدة جديدة على حسابه المضحك، بعد إغلاق أخر بار لسعها الدبور وجاء فيها:

“حذاري لا تقعدون يا شيعة واحد يستفزنا من الجنوب اللبناني وآخر يستفزنا من اليمن”…

و أضاف في تغريدته عن سلاحه الذي سيظهره إذا غضبت شرطة دبي، حيث قال ما نصه: “والله اذا اخرجنا طائفيتنا من مكمنها لنضربنكم ضرب الإبل الجرباء.”

وكالعادة حفلت التغريدة بالكثير من الفكاهة و التعليقات الساخرة، حيث قال له ناشط ما نصه: “ياسيد خلفان…اذا ضرطت ايران….ما تخلي منكم ولا شيطان”

وقال آخر مذكره بجزره المحتلة منذ زمن من قبل إيران حيث قال له ما نصه: “لم البحث بعيدا ..انظر حولك..ستجدهم قريبين منك جدّا حيث تغرّد..و على مرمى اعينكم في الجزر الثلاثة المحتلّة…كن رجلا يا رجل و عبّر عن غضبك و تنمّر.”

لم البحث بعيدا ..انظر حولك..ستجدهم قريبين منك جدّا حيث تغرّد..و على مرمى اعينكم في الجزر الثلاثة المحتلّة…كن رجلا يا رجل و عبّر عن غضبك و تنمّر. — fathi chouk (@chouk_fathi) August 15, 2019

نعم والدليل لنا خمس سنوات في اليمن — rashad aldahmi (@RashadAldahmi) August 15, 2019

جزر طنب الكبرى والصغرى وابو موسى تناديكم يا وحوش😂🍾🍷 — صليل⚡️ (@9vqWmL90MtyuOIY) August 15, 2019