الدبور – نشر ناشط عماني فيديو أثار غضبه وتسائل أين الجهات الامنية من هذا المنظر في أحد مولات سلطنة عمان، ويظهر في الفيديو شباب يحملون الأسلحة ويتمشون بكل راحة في المول وسط ذهول المارة.

وتسائل الناشط العماني الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية كما يعرف عن نفسه كيف تجرأ الشباب على هذا الفعل في مول مسقط، وطالب الجهات الرسمية بإتخاذ اللازم.

وقال الناشط أحمد المعمري بتغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“من هذا؟ من هؤلاء؟ بمسقط مول!! ولاتمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الذي اعرفه يمنع منعا باتا حمل السلاح والتجول به الا للمختصين فقط خلال القيام بالمهمات المنوطة بهم؛ وغير ذلك هناك حالات بحمل السلاح حددها ورخصها القانون؛ نتمنى من المختصين اتخاذ اللازم”

من هذا؟ من هؤلاء؟ بمسقط مول!! ولاتمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الذي اعرفه يمنع منعا باتا حمل السلاح والتجول به الا للمختصين فقط خلال القيام بالمهمات المنوطة بهم؛ وغير ذلك هناك حالات بحمل السلاح حددها ورخصها القانون؛ نتمنى من المختصين اتخاذ اللازم pic.twitter.com/yikZwp7knF — أحمد المعمري (@ahmedali55729) August 15, 2019

ورد ناشط عماني بأن شرطة عمان السلطانية لن تقصر وستستمع خبر القبض عليهم بالغد، حيث قال ما نصه:

“ما راح تقصر الشرطة بتسمع خبر القبض عليهم باكر.. عاد الطباخ مخبرينه يزيد صحون الدال على عددهم”

ولم يتأكد الدبور من صحة أو مكان أو تاريخ الفيديو حتى نشر هذا الخبر.

ويمنع في سلطنة عمان منعا باتا حمل السلاح الناري في الشوارع و الأماكن العامة إلا لرجال الأمن في زي رسمي وفي مهمات رسمية فقط.