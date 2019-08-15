الدبور – في الكويت عصابة مكونة من ٤ أفراد إعتدوا على كويتي وزوجته بقسوة في الشارع لسبب تافه وهو خلاف مروري بسيط، لم يتوقع الكويتي أن يصل به الحال لما وصل له من معاناة أمام زوجته.

فقد طبّق 4 أشخاص في دولة الكويت شريعة الغاب على مواطن وزوجته وضربوهما بالعصي وتسببوا في إصابة الزوج بجرح في الرأس وأصابوا زوجته بضربة على رأسها بـ«عجرة» وكدمة في اليد بسبب خلاف مروري في منطقة الجهراء، وأحضر الزوجان تقارير طبية قدّماها إلى رجال مخفر تيماء وتولى رجال المباحث مسؤولية ضبط المتهمين.

الخلاف المروري بين مواطن كويتي كانت ترافقه زوجته وقائد رباعية جرى في تمام الساعة السابعة صباحاً، حين كان الزوجان في طريقهما إلى منزل أسرة الزوجة لإيداع طفلتهما عندهم كون الزوجة مرتبطة بمناوبة في أحد المستشفيات. وهنا ظنّ الزوجان أنهما أمام خلاف مروري عادي يُحلّ بالطرق السلمية، إلا أنهما تفاجآ بصاحب المركبة الذي حصل الخلاف معه أمام بيته، يستعين فوراً بـ3 من أشقائه، ويبدأ معهم بتوجيه سيل من الشتائم والكلام البذيء، قبل أن يسارعوا معاً إلى ضرب الزوج باستخدام العصي وإسالة دمائه على مرأى ومسمع زوجته التي حاولت أن تبعدهم عنه.

محاولات الزوجة لاقاها أحدهم بتجاوزه لحدود الأدب والأخلاق، إذ ضربها بـ«عجرة» على رأسها وأصابها في المرّة الأولى بيدها حين كانت تحمي رأسها، وفي الضربة الثانية أصابها في رأسها مباشرة.

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المتجردون من حدود اللياقة والأدب لم يكتفوا بما فعلوه، بل انهالوا على الزوجة بأبشع الألفاظ والكلمات البذيئة التي تمس الشرف، ولم يجد الزوج سبيلاً في مواجهة الأشخاص الأربعة الذين أخذتهم الشجاعة في لحظة ضعف الزوج وعدم مقدرته على الدفاع عن نفسه نظراً لإصاباته هو وزوجته، سوى الاستنجاد بالجيران الذين تدخلوا وفضّوا النزاع.

الزوج المواطن أحضر تقريراً طبياً من مستشفى الجهراء يفيد إصابته بجرح في الرأس (2 سم) وآلام في الصدر، بينما حصلت الزوجة على تقرير طبي يفيد إصابتها بكدمة في الرأس وإصابة في اليد، وتقدما إلى مخفر منطقة تيماء وأبلغا عن الواقعة حيث سُجّلت قضية في الواقعة وأحيلت إلى رجال مباحث الجهراء لضبط الجناة وإحضارهم على ذمّة القضية.