الدبور – أثارت كويتية، اتهمت بإهانة الدين الإسلامي، عاصفة غضب وجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب نشرها مقطعًا مصورًا بكل وقاحة وبدون خجل ولا خوف تقول فيه:

إنّ ”الجنة التي تغلق بابها في وجهها بسبب عدم ارتداء الحجاب لا تشرفها“.

وبعدما انتشر المقطع المصور بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت وزارة الداخلية الكويتية: إنّها تمكنت من الوصول إلى هوية السيدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أجرت عملية بحث وتحرٍ لمعرفة السيدة التي ظهرت في مقطع فيديو وتطاولت على الذات الإلهية، وإنه جرى ”معرفة السيدة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها وتحويلها إلى جهات الاختصاص“.

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وكانت مواقع التواصل، قد تداولت مقطعًا مصورًا للكويتية التي تسمي نفسها ”المتمردة“، حيث قالت إنها ”حرة في طريقة لباسها سواء تحجبت أم لا“، وإن ”الجنة التي تغلق بابها بسبب عدم ارتداء الحجاب لا تشرفها“.

وبعدما انتقدت تدخل البعض في الحريات الدينية، كونهم لا يحاسبون بدلًا عنها، أضافت في المقطع الذي أثار استياء حقوقيين ونشطاء، أن:

”جنتها تختلف، فهي تدخل الناس التي تمتلك الأخلاق، ولا تحكم على الناس من ملابسها“.

مواطنة: الجنة اللي تسكر بويهي الباب عشان مو لابسة حجاب ( ما أبيها ) و ( ماتشرفني ) . #نثية_فرس_النهر pic.twitter.com/to9ZJC4i5Z — تفتيش (@Tafteshq8) August 13, 2019

وتوالت الردود الغاضبة عليها، حيث رد ناشط كويتي بفيديو مصور على ما قالته ووجه لها النصائح وشرح لها بعض أحكام الدين التي تتحدث عنه:

https://twitter.com/J__alturkey/status/1161580797654122498?s=20