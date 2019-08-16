الدبور- فتاة ليل بملابس فاضحة، لابسة من غير هدوم ترجلت من مركبة فاخرة ونزلت لتصفع سيدة محجبة وتهيل عليها بسيل من الشتائم الوقحة القذرة التي لا تخرج إلا من بنات الليل، وتصفع رجلا حاول التدخل لفض النزاع بين فتاة الليل و السيدة المحجبة التي صدمتها من الخلف بمركبتها دون قصد.

ووثّق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة التي أثارت سخطًا شعبيًا واستياءً، لا سيما أن الفتاتين ظهرتا بملابس غير ”محتشمة“ وتهجمتا على السيدة وأحد الشباب الذي تصادف مروره بموقع الحادث عندما تدخل لفض الاشتباك.

بدأت الحادثة عندما صدمت سيارة تقودها سيدة، مركبة أخرى لفتاتين، ما أثار غضبهما وانهالتا عليها بالصراخ والشتائم، قبل أن يتدخل شاب من المارة تبين لاحقًا أن لا صلة له بالسيدة، لكنه تعرض للإهانة والضرب من قبل الفتاتين، وفق ما ظهر في الفيديو.

وبحسب الإعلام المحلي، تبيّن للأجهزة الأمنية أن السيارة التي تقل الفتاتين هي نوع ”لاندكروزر“ استأجرها نجل رجل أعمال عراقي، الذي يمتلك أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة عمان.

وبحسب موقع ”سرايا“ المحلي، استأجر الشاب العراقي السيارة من شخص أردني يقوم بتأجير سيارات بلوحة بيضاء، منذ 3 سنوات، وبأجرة يومية قيمتها 100 دينار.

وتعليقًا على الواقعة تساءل عضو البرلمان الأردني معتز أبورمان، عن العقوبات التي من الممكن أن تتخذ بحق من ظهر في الفيديو.

ورجح أبورمان في منشور عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“ أن يكون هناك ”قصور بالتشريعات ، سواء إذا اندرج الفعل تحت بند خدش الحياء العام، أو إقلاق الراحة العامة“.

وتابع: ”لماذا لا تكون هناك عقوبات مجتمعية مثل العمل في تنظیف القمامة أو الساحات العامة دون أجر أو الحجر لمدة معینة ومنع التنقل أو غرامات مالیة تدفع لخدمات المجتمع المحلي“، بالإضافة إلى ”العقوبة الجزائیة التي یستحقونھا“.