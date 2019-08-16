الدبور – كارثة بيئية في أجواء الكويت تنشر الأمراض الخبيثة بين السكان بدون ملاحظتها، كما أعلنت جماعة بيئية وحذرت من خطورة الوضع في أجواء الكويت هذه الأيام.

فقد أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية في دولة الكويت عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، عن تلوث أجواء الكويت بشكل ضار، مسببًا للأمرض.

وأكدت أن أجواء الكويت حاليًا ملوثة بشكل ضار خاصة لمرضى الربو والحساسية، مبينة أن قياس جسيمات دقيقة في الأجواء ارتفع بشكل خطر، لافتة إلى أن هذه الجسيمات هي ملوثات مسرطنة لا ترى بالعين المجردة وأصغر حجمًا من الغبار.

وأكدت ”الخط الأخضر“ أن هيئة البيئة لم تعالج مشكلة الهواء، محملة إياها المسؤولية القانونية عن ذلك.