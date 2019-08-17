الدبور – فقدت سلطنة عمان أحد أبنائها إثر حادث مفجع، حيث قفد أثره بالأمس و اليوم عثر عليه جثة هامدة.

وكانت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في السلطنة قد قالت بأنها تلقت بلاغًا يوم الجمعة عن غرق شخص في البحر بنيابة‫ الأشخرة‬⁩ بمحافظة‫ جنوب الشرقية‬⁩.

وجرى البحث عنه في كل مكان حتى تم العثور عليه من قبل صيادين في المنطقة.

و قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بأنه تم العثور على الغريق في البحر بمنطقة الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية اليوم.

وأوضحت الهيئة بأنه تم العثور على الغريق مفارقًا للحياة.

وتقدمت الهيئة بالشكر لكل من شارك في عملية البحث من المواطنين والجهات الحكومية المختصة. مؤكدة أهمية تعاون الجميع في حالة توجيههم بالابتعاد عن السباحة في البحر خلال هذه الفترة؛ حرصا على سلامتهم.

وهب الجميع بالمساعدة في البحث عن المواطت في محاولة لإنقاذه قبل غرقه، وشاركت شرطة خفر السواحل في عملية البحث عن المواطن، إلا أن بعض الصيادين وجدوه غريقا وجثه هامدة.

يذكر أن حالات الغرق في إزدياد في السلطنة رغم التحذيرات المستمرة من قبل الشرطة و الهيئة العامة للدفاع وخفر السواحل بتجنب السباحة في المناطق الخطرة وفي أوقات معينة نتيجة الأجواء المناخية.

جانب من مشاركة شرطة خفر السواحل في عملية البحث عن الغريق في البحر بنيابة #الأشخرة .#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/KX7B8op5Ms — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) August 17, 2019