الدبور – ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان بعد إنتشار خبر حادثة كرنفال المناطيد التي حدثت عصر الجمعة وقت إنطلاق كرنفال المناطيد الهوائية لأول مرة في السلطنة.

وانتشر خبر سقوط منطاد، الخبر الذي سرعان ما نفاه المنظمون للمهرجان، واصدروا بيانا أوضحوا فيه حقيقة ما حصل في حادث المناطيد.

وقال البيان بأنه لا صحة لما يتداول عن سقوط المناطيد في رحلة الطيران الحر اليوم.

و أضاف البيان: بأن الجهات المختصة تحقق حاليًا في حادثة الاشتباك التي طرأت على الركاب بعد نزولهم في المنطقة بأمان، مؤكدة بأن جميع الركاب والطاقم بخير وبصحة جيدة.

بينما قال مصدر لـموقع “أثير” العماني بأن هناك شبهة جنائية في حادثة الاشتباك التي حدثت اليوم في المناطيد بصلالة، مؤكدًا بأن القضية لا تزال في التحقيق لدى الجهات المختصة.

وأوضح المصدر بأن هناك مصابين اثنين جراء الحادثة، لكنهما خرجا من المستشفى بعد التعامل مع حالتهما الصحية.

وعلى موقع تويتر تباينت الأراء بين مهاجم وبين منتقد وبين مدافع عن فكرة المهرجان، وأن أي فكر جديدة قد تتعرض لبعض الهفوات و الأخطاء، وما حصل ليس بالأمر الكبير، و المهرجان كان ناجحا بكل المقايس كما قال ناشط.

وقالت ناشطة مدافعة ما نصه: “أستغرب من كثير من الناس السلبين والمحبطين كانوا دائمآ يصيحون بعدم وجود تطوير وأشياء جديدة في #خريف_صلالة ومع وجود هذا الفعاليات الجديدة والمشرفة حقيقة صاحوا مره أخرى بعدم جدواها هؤلاء لا شي يرضيهم”

أستغرب من كثير من الناس السلبين والمحبطين كانوا دائمآ يصيحون بعدم وجود تطوير وأشياء جديدة في #خريف_صلالة ومع وجود هذا الفعاليات الجديدة والمشرفة حقيقة صاحوا مره أخرى بعدم جدواها هؤلاء لا شي يرضيهم

#كرنفال_المناطيد pic.twitter.com/dLZqYa5JRC — أميره البلوشيه ،،،،، (@BaluchiPrincess) August 17, 2019

بينما قال ناشط آخر ما نصه: “#كرنفال_المناطيد هو مشروع جاء به طموح شاب عُماني ليسهم في رفد الصورة السياحية لمدينة صلاله ، نعم قد تكون هناك بعض الإخفاقات ولكن يجب أن نقف في صفه ونشد من أزره وأن تقوم الجهات ذات الأختصاص بتوجيه المشروع التوجيه الصحيح ، فالنقد الهادم لن يجعلنا نتقدم بل سيجعلنا نتراجع للوراء .”

#كرنفال_المناطيد هو مشروع جاء به طموح شاب عُماني ليسهم في رفد الصورة السياحية لمدينة صلاله ، نعم قد تكون هناك بعض الإخفاقات ولكن يجب أن نقف في صفه ونشد من أزره وأن تقوم الجهات ذات الأختصاص بتوجيه المشروع التوجيه الصحيح ، فالنقد الهادم لن يجعلنا نتقدم بل سيجعلنا نتراجع للوراء . — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) August 17, 2019

بينما هاجم ناشط وانتقد ما حصل حيث قال: “هذا المقطع يوضح سوء المناطيد والخبرات التي تعمل عليها،وندعو القائمين على تحمل نتائج فشل مشروعهم ، ونحمل ايضاً الجهات التي ساهمت معهم، وان يتركو الافتراء والكذب على المواطنين فليس هناك من اعتدى عليهم غير فشلهم. #كرنفال_المناطيد”

هذه التغريدة تثبت أنه أغلب النقاد يفتقروا إلى المعرفة في هذا المجال،والنقد يكون بشكل عشوائي،وكما يبدوا أن هناك لهفة كبيرة لتصيد الأخطاء أو إلترائها. أي نشاط يطور من السياحة في البلد أكان من شباب عمانيين أو غير عمانيين فهو من صالحنا وصالح هذا البلد.فلنثري حياتنا.#كرنفال_المناطيد https://t.co/3NI5swDFiU — أحمد المحرمي (@ahmed_khm92) August 17, 2019