الدبور – هاجم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أخلاق حكام دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا أبناء مؤسس الدولة الحديثة زايد بن آل نهيان.

وتفاعل المغردون على وسم #اخلاق_ولد_زايد بتوجيه انتقادات متنوعة خصوصا لولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد، ولأدواته القذرة التي يشغلها وينفق عليها الأموال لتبث قذاراتها على دول الجيران، منهم قطر و الكويت و سلطنة عمان وصولا إلى فلسطين و الأقصى.

ووصلت هجمتهم المسعورة على الشرف و الأخلاق ولم تقف عند أي حدود، حتى في الجاهلية كانوا أفضل أخلاقا من عيال زايد، فلو هناك وحي ينزل الى الأرض لنزلت أية في شيطان العرب نفسه.

واستنكر المغردون إطلاق بن زايد الذباب الالكتروني للهجوم على خصوم دولة الإمارات والتشهير بمسئوليهم فضلا عن التنديد بممارسات أبوظبي الإجرامية.

وقال العميد المتقاعد شاهين السليطي في تغريدة: “عندما تتجلى #أخلاق_ولد_زايد واخوانه في حساب النجس وابناء النجس

لا نقول إلا تفوووووو عليكم وعلى من رباكم”

عندما تتجلى #أخلاق_ولد_زايد واخوانه في حساب النجس وابناء النجس

لا نقول إلا تفوووووو عليكم وعلى من رباكم

يا 🐆🐆🐆 pic.twitter.com/ifknbmp2RM — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) August 16, 2019

وقال ناشط أيضا ما نصه: “اسأل الله العلي العظيم ان لاترحم هذاالرجل وان تنتقم منه بالاخره وان تجعله حطب من حطب نار جهنم حيث انه انجب نغل وابناء حرام من النوووريه فاطمه التي لااصل لها ولايمدهابالعرب صل وانجبت النغل الكبير الذي يتعرض لاعراض الرجال ولم يستحي من الله اولاً #محشومة_يا_أم_الرجال #اخلاق_ولد_زايد“

وقال الناشط محمد سالم: “ما ينشره الاعلام الاماراتي من قذارة هو يؤكد لنا صهيونية هذا النظام وشاء ربك ان يكشف لنا هذه العينة من الزعماء الذين يعتلون العروش وكلامهم الذي يبين انهم اشخاص عبارة عن اراذل الامم والاقوام

بلا اصل وقد تم دعمهم صهيونيا

من اجل وصولهم الى هذه المناصب لنفث سموهم.#أخلاق_ولد_زايد“

شهادة سعودي على قناة BBC بخيانة عيال زايد للتحالف العربي واللعب على الحبلين #اخلاق_ولد_زايد وذريته القذرة pic.twitter.com/thviUsjX3H — Alsulaiti (@SalehAhmed4066) August 17, 2019

#اخلاق_ولد_زايد

لن يصلح حال العرب والمسلمين وشيطان العرب يعبث بأحوالهم

اللهم عجل بزواله او امرضه بمرض لا علاج له او شل حركته واخرس لسانه انه طغى وتكبر على الخلق وعبث بأحوال سنة رسولك الكريم pic.twitter.com/nxo8JvCBYv — سعد الدوسري (@SaadDosari) August 17, 2019

من جعل ابوه في ضريح تتبارك به المومسات لايحمل اي أخلاق #اخلاق_ولد_زايد pic.twitter.com/JOiepX5elS — Noor (@Emely82703006) August 17, 2019

كلاب ضالة ابتليت بهم شعوب المنطقة .

#اخلاق_ولد_زايد pic.twitter.com/XVjm3ydw1a — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 17, 2019