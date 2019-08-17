الدبور – هاجم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أخلاق حكام دولة العربية المتحدة خصوصا أبناء مؤسس الدولة الحديثة زايد بن آل نهيان.

وتفاعل المغردون على وسم #اخلاق_ولد_زايد بتوجيه انتقادات متنوعة خصوصا لولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد، ولأدواته القذرة التي يشغلها وينفق عليها الأموال لتبث قذاراتها على دول الجيران، منهم قطر و الكويت و سلطنة عمان وصولا إلى فلسطين و الأقصى.

ووصلت هجمتهم المسعورة على الشرف و الأخلاق ولم تقف عند أي حدود، حتى في الجاهلية كانوا أفضل أخلاقا من ، فلو هناك وحي ينزل الى الأرض لنزلت أية في نفسه.

واستنكر المغردون إطلاق بن زايد الذباب الالكتروني للهجوم على خصوم دولة الإمارات والتشهير بمسئوليهم فضلا عن التنديد بممارسات أبوظبي الإجرامية.

وقال العميد المتقاعد شاهين السليطي في تغريدة: “عندما تتجلى واخوانه في حساب النجس وابناء النجس
لا نقول إلا تفوووووو عليكم وعلى من رباكم”

وقال ناشط أيضا ما نصه: “اسأل الله العلي العظيم ان لاترحم هذاالرجل وان تنتقم منه بالاخره وان تجعله حطب من حطب نار جهنم حيث انه انجب نغل وابناء حرام من النوووريه فاطمه التي لااصل لها ولايمدهابالعرب صل وانجبت النغل الكبير الذي يتعرض لاعراض الرجال ولم يستحي من الله اولاً #محشومة_يا_أم_الرجال #اخلاق_ولد_زايد

وقال الناشط محمد سالم: “ما ينشره الاعلام الاماراتي من قذارة هو يؤكد لنا صهيونية هذا النظام وشاء ربك ان يكشف لنا هذه العينة من الزعماء الذين يعتلون العروش وكلامهم الذي يبين انهم اشخاص عبارة عن اراذل الامم والاقوام
بلا اصل وقد تم دعمهم صهيونيا
من اجل وصولهم الى هذه المناصب لنفث سموهم.