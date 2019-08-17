الدبور – وجه ناصر الدويلة المحامي الكويتي وعضو مجلس الأمة الكويتي السابق، ضربة حرة مباشرة على الإمارات، بعد الحملة القذرة التي قادها ولي عهد أبوظبي مع صبيه القذر حمد المزروعي بقذف المحصنات الغافلات، للتغطية على مؤامرة سقوط عدن كما قال في سلسلة تغريدات له اليوم.

وقال الدويلة في تغريداته التي وجهها لدولة الإمارات و لصبي بن زايد حمد المزروعي بعد تطاوله على الشيخة موزا بأسلوب أقل ما يوصف بالقذر، قال ما نصه :

“كلما اردت ان ابتعد عن الازمه الخليجيه احدثت بعض الجهات ما لا يجوز السكوت عنه فاجد نفسي اقف في وجه الظلم والافتراء والعدوان وللاسف كلفني ذلك الكثير لكنني فخور بكل مواقفي و مؤمن بكل ما قلته و اسأل الله ان يتقبله واليوم يحاولون التغطيه على مؤامرة سقوط عدن بقذف المحصنات الغافلات !!”

وتابع في تغريدة ثانية يصف فيها أسلوب الإمارات، حيث قال:“تقل متابعتي للتويتر في الاجازة ولم اعرف عن الحمله الحقيرة التي تشنها جهات مطعون بشرفها وعدلها و سمعتها عند العالم اوسخ سمعه تاتي هذه الجهات القذرة و تتحدث عن شرف سيدة لم يعرف العالم عنها الا الخير و هي ام لكل قطري و اخت لكل حر شريف و نعتبرها في الكويت بنتنا التي نفخر بها وبشعبها”

و أشار في تغريدته الثالثة عن طبيعة علاقة دولة الكويت بالشيخة موزا بالذات، حيث قال: “الكويت تعتبر الشيخه موزا المسند بنتها و قد عاشت اسرتها الكريمه في الكويت ولا يزالون يكنون للكويت المحبه والتقدير ولا نزال نشعر بالمودة و المحبه لآل مسند الكرام و درست الشيخه موزا في جامعة الكويت فتشرفت الكويت بها و باسرتها الكريمه و عائلتها الشريفه وهي رمز للمرأة العربيه الكريمه”

و أضاف قائلا: “تألمت بشدة وانا ارى جهات شبه رسميه تتعرض سيده عالية المقام والقدر سليلة شرف وكرامه فهي المرأة المعنيه بالوقوف وراء رجل عظيم نهض بشعبه وحمى داره وأهدى شعبه فلذات كبده بعد ان علمهم وادبهم فاحسن تعليمهم وتاديبهم بادب الملوك والسادة ثم ياتي من يتعرض لهم ممن تربى في مواخير الرذيله”

وختم الدويلة الذي تعرض للكثير من المضايقات بسبب مواقفه مع المظلوم وضد الظلم أينما كان، ختمها برسالة إلى الشيخة موزا، حيث قال ما نصه: “الى عاليه المقام والقدر سمو الشيخه موزا المسند يكفيك فخرا انك بنت رجل شريف وزوجة سيد مطاع جليل القدر وام حاكم تتمنى كل شعوب الارض ان يحكمها مثله وانك في قلوب شعبك ام حنون و في ضمير اهل الكويت مفخرة عظيمه و الله يعلم كم يتيم وكم حرة تدعو لك حفظك الله بحفظه التام وعينه التي لا تنام”

https://twitter.com/nasser_duwailah/status/1162931273494671361?s=20