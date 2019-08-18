الدبور – تعرض أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباج لوعكة صحية أدخل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وللكشف العام عن حالته الصحية، الامر الذي جعل الحزن و القلق يخيم على دولة الكويت.

وعجت وسائل التواصل الإجتماعي بالدعاء للأمير الإنسانية كنا أطلق عليه من قبل من عدة جمعيات دولية وهذا لقبه في الكويت و الدول العربية، لما يحمله من إنسانية وسلام بداخله إتجاه الجميع.

ونشر النشطاء في الكويت عدة تغريدات تتمنى الشفاء العاجل لأمير البلاد، ومنها بالدعاء و القلق عليه من أي مرض وإن كان مرض بسيط مثل الرشح كما قال ناشط على صفحته.

مادري يحوشكم هالشعور أو لأ

بس وايد يضيق خلقي اذا سمعت انه تعبان حتى لو سخونه وانفلونزا..

أحس وجوده لنا أمان

الله يحفظك لنا حبيبي 💙#صباح_الأحمد pic.twitter.com/ARWmuungUx — مع حمد قلم (@7amadQalam) August 18, 2019

اللهم احفظ صاحب السمو أمير البلاد

الشيخ #صباح_الاحمد وأمده بالصحة والعافية وأطل في عمره واجعله ذخرًا للكويت.

لا بأس طهور إن شاء الله .. اللهم آمين pic.twitter.com/0avI6VhSCF — نايف بن مطيع 🇰🇼 (@Bnmte3) August 18, 2019

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وقد نشر حساب المجلس الإخباري بيان من وزير الشؤون بالديوان الأميري بالإنابة، أن أمير الكويت قد تعافى بحمد الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له، ولم يشرح عن طبيعة العارض الصحي، ولكن قال بحمد الله تعالى لقد خرجت جميع الفحوصات الطبية بخير، وطمأن الشعب الكويتي على صحته وإنه عاد ليمارس إنسانيته.