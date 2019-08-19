الدبور – نشر الناشط العماني عباس المسكري فيديو جديد للمرتزق الأردني يوسف علاونة الذي تطاول على سلطنة عمان و قطر و الكويت، وعلى كل من يعارض ولي نعمته ولي عهد أبوظبي بن زايد المعروف بلقب شيطان العرب.

وقد أثار علاونة ضجة كبيرة في الأيام الماضية بعد تطاوله الوقح في تنافس مع زميله في القذارة حمد المزروعي حتى يحظى بالقرب من بن زايد، فكل ما زادت قذارتك تقربت أكثر لشيطان العرب.

الفيديو الذي نشره الناط العماني عباس المسكري هو لتوضيح حقيقة يوسف علاونة بطريقة مضحكة ساخرة.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة المسكري على موقع تويتر.

وكان قد نشر عدة فيديوهات عن يوسف علاونة بعد تطاوله على شخص السلطان قابوس: