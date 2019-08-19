الدبور – دولة الكويت أفاقت على خبر مفجع إثر تعرض عائلة كويتية لحادث مروع، حيث تعرض منزل مواطن كويتي لحريق كامل وراح ضحية الحادث المفجع وفاة مواطن كويتي.. وإصابة امرأتين و3 أطفال جراء الحريق.

وقد لقي مواطن خمسيني مصرعه، وأصيبت امرأتان وثلاثة أطفال، جراء حريق مروع التهم منزلهم في منطقة السرة .

وكان مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغاً باندلاع حريق ضخم في منزل، وان هناك أشخاصا محتجزون، فجرى تحريك فرق إطفاء مركزي الشهداء وحولي، وتبين أن النيران اندلعت في صالة بالطابق الأرضي، ثم امتدت إلى بقية البيت المكون من 4 طوابق.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء إن الحريق أسفر عن وفاة مواطن، كما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ امرأتين وثلاثة أطفال وإخراجهم وخضعوا للعلاج من إصابات لحقت بهم، لكن حالتهم وصفت بأنها مُطمئنة.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخلاء المنزل بالكامل، وإخماد النيران، وفتح فريق من مراقبة تحقيق الحوادث تحقيقاً موسعاً للبحث في أسباب الحريق وملابساته، وجرى تسليم الجثة إلى الأدلة الجنائية.