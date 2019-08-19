الدبور- أقام القيصر كاظم الساهر حفلا كبيرا في سلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة، وكباقي حفلاته حظي بحضور كبير من جمهوره في السلطنة، التي قال إنه يعشقها ويعشق جمهورها، ويحب أن يغني فيها دوما.
واصبح وسم كاظم الساهر في صلالة الأول في سلطنة عمان، وطغى على كل الوسوم “الهاشتاق” منذ بداية حفله وحتى كتابة هذا الخبر، ما بين مرحب ومعارض للحفل.
ونشر العديد ممن حضروا الحفل فيديوهات مختلفة من الحفل الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية عند نقله عبر تلفزيون السلطنة.
وكان كاظم الساهر قد تم إستقباله بطريقة خاصة في مسرح المروج في صلالة، حيث إستقبلته فرقة محلية عزفت وغنت الأغاني الشعبية العمانية من التراث العماني.
استقبال رااااائع في صلالة#كاظم_الساهر_في_صلاله@KadimAlSahirORG pic.twitter.com/SWEmkxqdT5
— Chaimae Al Sahir (@ChaimaeSahir) August 20, 2019
ياويلي من ضحكته وجمالها♥️🤦#كاظم_الساهر_في_صلالة@KadimAlSahirORG pic.twitter.com/YVZ0QIu6PI
— Menna Shafeiy 🎀 (@Menna_shafeiy19) August 19, 2019
وبالطبع لم يخل الوسم من التعليقات المضحكة خصوصا من الشباب، حيث قال ناشط ما نصه: “محد ضيع البنات غير أغاني #كاظم_الساهر إبتسمي، تكبري، تدللي، تمردي، كوني طاغية،، وفي الأخير تعنس حافية القدمين!!”
محد ضيع البنات غير أغاني #كاظم_الساهر
إبتسمي، تكبري، تدللي، تمردي، كوني طاغية،،
وفي الأخير تعنس حافية القدمين!! 😂😂#كاظم_الساهر_في_صلاله
— Ŕåşhëđ Máşoůđ|راشد مسعود 🇴🇲 (@adult1980) August 19, 2019
ومنهم من إنتقد هدر الأموال لمثل تلك الحفلات التي لا السلطنة ولا شعبها بحاجة لها، حيث قال ناشط ما نصه: “أموال تهدر على الفاضي لابد وزارة المالية والرقابة العامة للدولة ينتبهون لهذه الامور ليس له داعي لكل مطرب مئات الا من الدولارات لااجل ساعتين .!!”
أموال تهدر على الفاضي لابد وزارة المالية والرقابة العامة للدولة ينتبهون لهذه الامور ليس له داعي لكل مطرب مئات الا من الدولارات لااجل ساعتين .!!
#كاظم_الساهر_في_صلاله
— هلال العولقي🇴🇲 (@hilal_aloulaqi) August 20, 2019
حرام انه القيصر العربي يكون متواجد في صلالة.. لا يوجد تنظيم المكان حار وغير مرتب الصوتيات غير مناسبة او لا يوجد سماعات في المقاعد العلويه #كاظم_الساهر_في_صلاله
— Ibra7im Al3mri (@Al3mriIbra7im) August 19, 2019
انا متأكد انه اكثر من نص الي حاضرين الحفله ماسمعوا ولا غنيه لكاظم الساهر من قبل 😂🚶🏻♂️ #كاظم_الساهر_في_صلاله
— عوض الروّاس 🇴🇲 (@AwadhAlRawas) August 19, 2019
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