الدبور- أقام القيصر كاظم الساهر حفلا كبيرا في سلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة، وكباقي حفلاته حظي بحضور كبير من جمهوره في السلطنة، التي قال إنه يعشقها ويعشق جمهورها، ويحب أن يغني فيها دوما.

واصبح وسم كاظم الساهر في صلالة الأول في سلطنة عمان، وطغى على كل الوسوم “الهاشتاق” منذ بداية حفله وحتى كتابة هذا الخبر، ما بين مرحب ومعارض للحفل.

ونشر العديد ممن حضروا الحفل فيديوهات مختلفة من الحفل الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية عند نقله عبر تلفزيون السلطنة.

وكان كاظم الساهر قد تم إستقباله بطريقة خاصة في مسرح المروج في صلالة، حيث إستقبلته فرقة محلية عزفت وغنت الأغاني الشعبية العمانية من التراث العماني.

وبالطبع لم يخل الوسم من التعليقات المضحكة خصوصا من الشباب، حيث قال ناشط ما نصه: “محد ضيع البنات غير أغاني #كاظم_الساهر إبتسمي، تكبري، تدللي، تمردي، كوني طاغية،، وفي الأخير تعنس حافية القدمين!!”

محد ضيع البنات غير أغاني #كاظم_الساهر

إبتسمي، تكبري، تدللي، تمردي، كوني طاغية،،

وفي الأخير تعنس حافية القدمين!! 😂😂#كاظم_الساهر_في_صلاله — Ŕåşhëđ Máşoůđ|راشد مسعود 🇴🇲 (@adult1980) August 19, 2019

ومنهم من إنتقد هدر الأموال لمثل تلك الحفلات التي لا السلطنة ولا شعبها بحاجة لها، حيث قال ناشط ما نصه: “أموال تهدر على الفاضي لابد وزارة المالية والرقابة العامة للدولة ينتبهون لهذه الامور ليس له داعي لكل مطرب مئات الا من الدولارات لااجل ساعتين .!!”

أموال تهدر على الفاضي لابد وزارة المالية والرقابة العامة للدولة ينتبهون لهذه الامور ليس له داعي لكل مطرب مئات الا من الدولارات لااجل ساعتين .!!

#كاظم_الساهر_في_صلاله — هلال العولقي🇴🇲 (@hilal_aloulaqi) August 20, 2019

حرام انه القيصر العربي يكون متواجد في صلالة.. لا يوجد تنظيم المكان حار وغير مرتب الصوتيات غير مناسبة او لا يوجد سماعات في المقاعد العلويه #كاظم_الساهر_في_صلاله — Ibra7im Al3mri (@Al3mriIbra7im) August 19, 2019