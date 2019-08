الدبور- لعل خادم الحرمين و اللجان الإلكترونية التي أقامت الإحتفالات بمناسبة نجاح موسم الحج، وطلبوا من العالم كله شكر خادم الحرمين على موسم ناجح جديد للحج، وكأن الحج حفلة من حفلات الترفيه يجب شكر خادم الحرمين على نجاحها.

تماما كما تشكر إمام المسجد الذي تصلي فيه بعد كل صلاة على نجاح تنظيم الصلاة أو نجاح تنظيم خطبة الجمعة.

نقول لعله لم يشاهد ما يحصل حول العالم للمسلمين، ولا يكترث أصلا فهو خادم الحرمين فقط وليس المسلمين، مع أن الذباب الألكتروني يطلق عليه إمام المسلمين، فأمر المسلمين حول العالم لا يهمه ولا يهم الذباب.

وفي حادثة مروعة جديدة، قامت عصابة من الشباب بالإعتداء على فتاة مسلمة وضربها وتمزيق حجابها في الشارع أمام المارة.

وقد أطلقت الشرطة الإيرلندية تحقيقًا في الحادث المروع تضمن الاعتداء على شابة مسلمة وتمزيق حجابها وضربها.

وتظهر الصور كيف هاجمت عصابة من النساء والرجال فتاة مسلمة (14 عامًا)، في مدينة ”دوندروم“ الإيرلندية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأت العصابة هجومها على الفتاة برمي البيض على وجهها، قبل محاصرتها وركلها حتى سقطت على الأرض.

وضربت الفتاة بلا رحمة، بينما يقول أحد المارة في خلفية مقطع فيديو مصور، إنها طفلة لا تؤذونها.

وحث الضابط المحلي، جيم أوليري، أي شخص لديه معلومات عن الحادث الاتصال بالشرطة، وأدان الهجوم.

وقال: ”إنه أمر مروع، مهما كانت وجهات نظرك حول أي مشكلة، هذا لا يزال اعتداء على قاصر كانت تسير في سلام، وأحث أي شخص لديه معلومات على تقديمها، فنحن بحاجة إلى احتواء هذا الأمر قبل أن يتفاقم“.

وقالت وزيرة الثقافة والتراث الإيرلندية ”غوشا ماديغان“، إنها تأمل رؤية تحقق العدالة بسرعة، وأضافت: ”أدين بأقوى العبارات الممكنة هذا الاعتداء على الفتاة المسلمة التي أُخذ حجابها منها في مدينة دوندروم، وآمل أن يتم تقديم الجناة إلى العدالة بسرعة“.

وقال متحدث باسم الشرطة: ”تحقق الشرطة الإيرلندية في اعتداء مزعوم تم على قاصر، يوم الأحد 18 آب/أغسطس 2019 في حوالي الساعة 3:30 مساءً في الشارع الرئيسي من مدينة دوندروم“.

وختم: ”لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن، ومازال التحقيق مستمرًا“.

2 muslim girls were walking in dundrum,Ireland and were attacked by this gang and their hijabs were pulled off and they were kicked in inappropriate places by the guys please help identify them and if anyone knows them please dm me pic.twitter.com/KKETgnx6SN

— Salman Khan (@khxn100) August 20, 2019