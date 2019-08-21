الدبور – في سلطنة عمان تم القبض على مجرم إشتهر بإنتهاك حرمات المنازل، وهوايته ترويع الساكنين، مما شكل رعبا لسكان محافظة جنوب الباطنة.

وبعد البلاغات التي وصلت شرطة عمان السلطانية عن جرائمه التي إرتكبها، قامت الشرطة بالبحث و التحري و المراقبة حتى إستطاعت الوصول إلى هوية المجرم، وتم القبض عليه وهو الآن تحت قبضة شرطة عمان السلطانية.

وقد أعلنت الشرطة على صفحتها على موقع تويتر الخبر في تغريدة لسعها الدبور، جاء فيها ما نصه: “مركز شرطة بركاء بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة وبإسناد من وحدة شرطة المهام الخاصة بالرستاق يُلقي القبض على شخص بتهمة انتهاك حُرُمات المنازل وترويع الساكنين، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.”

https://twitter.com/RoyalOmanPolice/status/1164231065525002244?s=20

ولم تذكر الشرطة المزيد من التفاصيل عن كم الجرائم التي إرتكبها و عدد البيوت التي إقتحمها وروع سكانها، بينما قال بعض سكان المنطقة أن هذا المجرم إعتاد إقتحام المنازل بإستخدام السلاح الناري وترويع الساكنين، وشكل إزعاج وخوف وترقب من بقية السكان، قبل أن تعلن الشرطة القبض عليه في فترة زمنية سريعة فور وصول البلاغ عنه.

ولا تتهاون شرطة عمان السلطانية بحق أي شخص يخل بالأمن، ويعتبر جهاز الشرطة من أقوى أجهزة الشرطة في دول الخليج، ولا تستغرق عمليات التحري و القبض على أي مخل بالقانون الوقت الطويل بفضل التدريبات المستمرة التي يحصل عليها أفراد الشرطة، والعامل الأهم تعاون السكان مع أجهزة الشرطة بشكل كامل مما يسهل عملها.