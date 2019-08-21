الدبور – طفلة عمانية نظمت أبيات من الشعر و ألقتها بأداء مميز، تقديرا منها لدولة قطر و أميرها الشيخ تميم، لا شك إنه سيثير غضب الذباب الإلكتروني وسيشنون حملة ضد السلطنة كالعادة.

وجاء هذا الفيديو بعد منع السعودية العظمى ودول الحصار أهل قطر و المقيمين فيها من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي.

الطفلة العُمانية عائشة بنت نصر المعمري، ظهرت بالمقطع المتداول تثني على الشعب القطري والأمير تميم وتهاجم دول الحصار، بأداء مميز لأبيات الشعر، الأمر الذي سيثير اللجان الإلكترونية في السعودية و الإمارات وستوجه لها كافة التهم.

بعد منع #السعودية شعب قطر من أداء فريضة #الحج:

طفلة عمانية عائشة بنت نصر المعمري ترسل التحايا من أرض السلام .. #عمان الخير وشعبها الكريم .. إلى #قطر وقائدها #تميم .. pic.twitter.com/jfj0qvDN8Y — Bassam Mahdawi (@BassamMahdawi) August 21, 2019

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يذكر أن السعودية منعت الشعب القطري و المقيمين على أرض قطر من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، ونفت اللجان الإلكترونية وقالت أن السعودية ترحب بجميع الحجاج، وفي نفس الوقت أغلقت جميع المعابر في وجه كل من يأتي من قطر، ومنعت إرسال بعثة حج قطرية لمتابعة شؤون الحجاج القطرين و الإشارف على سلامتهم كما تفعل مع باقي دول العالم ومنهم إيران التي حاصرت قطر من أجل علاقتها بها.