الدبور – نظمت أبيات من الشعر و ألقتها بأداء مميز، تقديرا منها لدولة و أميرها الشيخ تميم، لا شك إنه سيثير غضب الذباب الإلكتروني وسيشنون حملة ضد كالعادة.

وجاء هذا الفيديو بعد منع السعودية العظمى ودول الحصار أهل قطر و المقيمين فيها من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي.

الطفلة العُمانية عائشة بنت نصر المعمري، ظهرت بالمقطع المتداول تثني على الشعب القطري والأمير تميم وتهاجم دول الحصار، بأداء مميز لأبيات الشعر، الأمر الذي سيثير اللجان الإلكترونية في السعودية و الإمارات وستوجه لها كافة التهم.

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يذكر أن السعودية منعت الشعب القطري و المقيمين على أرض قطر من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، ونفت اللجان الإلكترونية وقالت أن السعودية ترحب بجميع الحجاج، وفي نفس الوقت أغلقت جميع المعابر في وجه كل من يأتي من قطر، ومنعت إرسال بعثة حج قطرية لمتابعة شؤون الحجاج القطرين و الإشارف على سلامتهم كما تفعل مع باقي دول العالم ومنهم إيران التي حاصرت قطر من أجل علاقتها بها.