الدبور – هذا ما جلبته هيئة الترفيه للسعودية، هكذا علق ناشط على حملة إنطلقت في السعودية لحرق النقاب و العباية لمواكبة التطور الذي يدعو له ولي العهد السعودي بن سلمان.

و تحت وسم #انا_مغصوبه_على_النقاب، أطلقت ناشطات سعوديات حملة لحرق النقاب، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تصدر الوسم مؤخرا الأكثر تداولا على تويتر.

ودعت الحملة جميع السعوديات إلى تحدي فرض ارتداء النقاب في المملكة، والمطالبة بحظر ارتدائه.

وتضمنت التغريدات التي نشرت تحت الوسم مقاطع لعمليات حرق النقاب وتمزيقه، وسرد سعوديات قصص عن إجبارهن على ارتداء النثاب وملابس معينة، نزولا على رغبة العائلة والمجتمع.

واحتدمت التغريدات بين المؤيدين والمعارضين للنقاب، واستعرض كل طرف منهما أدلته، الشرعية والمنطقية والاجتماعية.

حيث قالت ناشطة ما نصه:

ليش تغطي المرأة وجهها وش فرقه عن الرجل ؟

: لأن وجهها فتنة .

: طيب أنا ماراح أغطي وجهي .

: لأنك قبيحة البسي نقاب يستر قبحك أحسن .

#انا_مغصوبه_علي_النقاب

🙋🏻‍♀️: ليش تغطي المرأة وجهها وش فرقه عن الرجل ؟

💩: لأن وجهها فتنة .

🙋🏻‍♀️: طيب أنا ماراح أغطي وجهي .

💩: لأنك قبيحة البسي نقاب يستر قبحك أحسن . — ﮼جُوان . (@_jxnxn) August 20, 2019

وقالت أخرى ما نصه: “الغريب أن “ناقصة” العقل دائمًا هي المُطالَبة بالحشمة لكي لا تُثير شهوة “كامل” العقل، أليس جديرًا بمن يدعي كمال العقل أن لا يُثار كالحيوانات؟!”

الغريب أن "ناقصة" العقل دائمًا هي المُطالَبة بالحشمة لكي لا تُثير شهوة "كامل" العقل، أليس جديرًا بمن يدعي كمال العقل أن لا يُثار كالحيوانات؟! – نضال موم#انا_مغصوبه_علي_النقاب — “ سيدرا عبدالله “ (@seedra_feminist) August 20, 2019

أما نورة آل الشيخ فكان لها رأي مغاير، فقالت في تغريدة ما نصه كما لسع الدبور: “صور تسرّ قلوب المؤمنين ، و تغيظ قلوب متبعي الشهوات المنافقين . اللهم كما جعلت حجابي سُتر لي فـي الدنّيا ، فإجعلهُ حجاباً لـي من حر جهنّم”

صور تسرّ قلوب المؤمنين ، و تغيظ قلوب متبعي الشهوات المنافقين .

اللهم كما جعلت حجابي سُتر لي فـي الدنّيا ، فإجعلهُ حجاباً لـي من حر جهنّم #انا_مغصوبه_علي_النقاب pic.twitter.com/fnWn6iyY1N — نورة آل الشيخ (@nooraalshaik) August 19, 2019

#انا_مغصوبه_علي_النقاب

كلنا البنات نتفق ان مغصوبات عليه ونفسخه من ورا اهلنا pic.twitter.com/Qc8AYqeh5V — س -1114 (@semaa433) August 20, 2019