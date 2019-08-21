الدبور – جريمة مروعة تعرضت لها سيدة كويتية من قبل خادمتين من العمالة الأسيوية، حيث تعرضت للضرب و الشتم والسرقة كما قالت.

حيث تقدمت مواطنة في دولة الكويت ببلاغ إلى مركز الشرطة عقب تعرضها لاعتداء بالضرب من قبل عاملتين آسيويتين داخل مكتب عمالة.

ووفق حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل ”تويتر“، فإن المواطنة أفادت أنها توجهت إلى مكتب عمالة منزلية واحتدم نقاش بينها وبين عاملتين، تعرضت على إثره لاعتداء بالضرب من قبلهما.

بدوره، تقدم صاحب مكتب العمالة – وهو كويتي – ببلاغ للشرطة ضد المواطنة، مؤكدًا أنها قامت بالاعتداء بدورها على العاملتين لديه، كما أتلفت مستندات خاصة بعمله.

وأكدت المواطنة، في مقاطع فيديو نشرت لها، أنها لن تتنازل عن حقها، مطالبة المكتب والسفارة بالتعويض عما تعرضت له من ضرب وسرقة، ومطالبة منظمة حقوق الإنسان بالوقوف معها لأخذ حقها الذي لن تسكت عنه، بحسب قولها.