الدبور – نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أول صور ”فائقة الوضوح“ لحطام سفينة تايتانيك في مياه المحيط الأطلسي.

والتُقطت أول صورة للسفينة بجودة 4K، وسيتم نشرها إلى جانب فيلم وثائقي، يتم إنتاجه من قبل شركة الفيلم Atlantic Productions.

كما ستتيح اللقطات مشاهدة الحطام باستخدام الواقع المعزز التفاعلي، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي.

وكشفت الصور فائقة الوضوح عن ”انهيار جزئي“ لهيكل السفينة الأيقونية الذي يبلغ ارتفاعه 13000 قدم تحت المحيط.

وقال المستكشفون الذين قاموا بأول رحلة مأهولة إلى حطام السفينة تايتانيك خلال 14 عامًا، إنهم اكتشفوا انهيارًا جزئيًّا لهيكل السفينة، إذ أدى الملح والبكتيريا إلى إفساد أجزاء من هيكل السفينة الشهيرة التي كانت أكبر سفينة سياحية في العالم.

ووجد فريق الغواصين أن الهيكل على الجانب الأيمن من السفينة بدأ في الانهيار، وأخذ معه مكان الإقامة الفاخر لقاعة السفينة، وفقًا لشركة الاستكشاف ”كالادان أوشينك“.

وقال مؤرخ التيتانيك، بارك ستيفنسون، إن تدهور السفينة ”مثير للصدمة“.

وقال المستكشف فيكتور فيسكوفو، والرئيس التنفيذي لشركة كالادان أوشينك: ”كان من الرائع رؤية كل شيء“.

وكانت سفينة تايتانيك غرقت بعد أن اصطدمت بجبل جليدي في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك في عام 1912؛ ما أسفر عن غرق أكثر من 1500 شخص.