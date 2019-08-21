الدبور – القذر مستشار وصديق ولي عهد أبوظبي بن زايد المدعو نشر تغريدة يبكي فيها بعد فشله في تشويه سمعة السياحة في وفي إسطنبول تركيا، وفشل في ثني الإماراتين و السعودين من زيارة أو تركيا.

حيث أثبتت التقارير من سلطنة عمان أن هذا الصيف شكل أعلى نسبة سياح من و السعودية بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

ولم تختلف إسطنبول كثيرا عن السلطنة، حيث شهدت أيضا أعلى نسبة سياحة من الإمارات و السعودية بالمقارنة مع الاعوام السابقة رغم كل حملات التشويه و التخويف من زيارتها.

ونشر القذر المزروعي تربية زايد الخير تغريدة يبكي فيها بعد فشل كل جهوده، وقال كما لسع الدبور ما نصه:

“الصيف هذا تبين ان اكثر المدن اعتداء واطلاق نار على السياح هي صلاله واسطنبول …”

وحسب تقارير شرطة عمان السلطانية صلالة بلاذات لم تشهد أي إطلاق نار هذا الصيف حتى على الطيور، مع أن دبي شهدت أكثر من عملية سرقة و إطلاق نار و إغتصاب للقاصرات أكثر من أي مدينة عالمية نسبة لعدد السكان.

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وعلق النشطاء على فشل المزروعي المستمر في مهاجمة سلطنة عمان، وعقدة النقص التي يعاني منها هو وعيال زايد إتجاه السلطنة لأنها كانت تجكم كل إماراتهم.

وكانت ضربة موجعة من ناشط عماني عندما علق وقال: “تبين خلال 5سنوات الفائته اكثر دوله تتجسس على خلوه و خصوصيه السياح هي الامارات.”

وتوالت الردود القوية على قذارة المزروعي المستمرة:

حيث قال الناشط العماني المعروف المختار الهنائي معلقا ما نصه: “وفي هذا الصيف تبين أيضًا بأن أكثر من فقدوا رجولتهم وأخلاقهم هو أنت.”