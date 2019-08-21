الدبور – القذر مستشار وصديق ولي عهد أبوظبي بن زايد المدعو حمد المزروعي نشر تغريدة يبكي فيها بعد فشله في تشويه سمعة السياحة في صلالة سلطنة عمان وفي إسطنبول تركيا، وفشل في ثني الإماراتين و السعودين من زيارة سلطنة عمان أو تركيا.

حيث أثبتت التقارير من سلطنة عمان أن هذا الصيف شكل أعلى نسبة سياح من الإمارات و السعودية بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

ولم تختلف إسطنبول كثيرا عن السلطنة، حيث شهدت أيضا أعلى نسبة سياحة من الإمارات و السعودية بالمقارنة مع الاعوام السابقة رغم كل حملات التشويه و التخويف من زيارتها.

ونشر القذر المزروعي تربية زايد الخير تغريدة يبكي فيها بعد فشل كل جهوده، وقال كما لسع الدبور ما نصه:

“الصيف هذا تبين ان اكثر المدن اعتداء واطلاق نار على السياح هي صلاله واسطنبول …”

وحسب تقارير شرطة عمان السلطانية صلالة بلاذات لم تشهد أي إطلاق نار هذا الصيف حتى على الطيور، مع أن دبي شهدت أكثر من عملية سرقة و إطلاق نار و إغتصاب للقاصرات أكثر من أي مدينة عالمية نسبة لعدد السكان.

وعلق النشطاء على فشل المزروعي المستمر في مهاجمة سلطنة عمان، وعقدة النقص التي يعاني منها هو وعيال زايد إتجاه السلطنة لأنها كانت تجكم كل إماراتهم.

وكانت ضربة موجعة من ناشط عماني عندما علق وقال: “تبين خلال 5سنوات الفائته اكثر دوله تتجسس على خلوه و خصوصيه السياح هي الامارات.”

تبين خلال 5سنوات الفائته اكثر دوله تتجسس على خلوه و خصوصيه السياح هي الامارات. — البارق الشمالي (@dvovvaBCe5xbwqm) August 21, 2019

وتوالت الردود القوية على قذارة المزروعي المستمرة:

حيث قال الناشط العماني المعروف المختار الهنائي معلقا ما نصه: “وفي هذا الصيف تبين أيضًا بأن أكثر من فقدوا رجولتهم وأخلاقهم هو أنت.”

وفي هذا الصيف تبين أيضًا بأن أكثر من فقدوا رجولتهم وأخلاقهم هو أنت. — المختار الهنائي (@MuktarOman) August 21, 2019

الصيف هذا تبين ان اكثر المدن خيانه وغدر وعماله على جيرانها هي ابوظبي.. — 🇴🇲 Hamed al-ajmi 🇴🇲 (@hamed1111m) August 21, 2019

موت قهر يالحاسد صلاله امتلت اكثر السياح من الخليجيين وجلسي انتيه رقعي فنادقش المهجوره هههه pic.twitter.com/Qwg2kPZlRe — عادل (@atil7777) August 21, 2019

انا زرت عمان اكثر من عشر مرات وكل سنه يزداد شوقي لها واهلها اهل كرم واذا شافو سياره سعوديه على طول يجون ويقولون تبغون شي او ناقص عليكم شي حي الله من زارنا الدار داركم واغلى ناس ياحبي لهم — ابو طلال (@JdxveeDaWMWBka7) August 21, 2019