الدبور – في سلطنة عمان، ضبطت شرطة محافظة مسقط صباح اليوم الخميس 23 امرأة من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، ومنها ما يتصل بممارسة الدعارة، الامر الذي تحاربه الشرطة بكل حزم، وقد تم ضبط الكثير منهم في الأشهر الماضية وتم معاقبتهم وترحيلهم إلى بلدانهم المختلفة مع وضع أسمائهن في قائمة المحذورين من دخول السلطنة للأبد.

وذكر حساب شرطة عُمان السلطانية على ”تويتر“، أنه جار استكمال باقي الإجراءات القانونية، ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها ولا مكانها بالضبط، وما إن كان هناك من يشغل تلك الفتيات أم لا؟

حيث قالت الشرطة في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط صباح اليوم عملية ضبط لعدد ٢٣ امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية.”

نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط صباح اليوم عملية ضبط لعدد ٢٣ امرأة من جنسيات مختلفة بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والأداب العامة، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 22, 2019

ومازال النشطاء في السلطنة مع كل مرة يتم فيها القبض على مثل تلك الشبكات يطالبون بمحاسبة من يجلبهم إلى السلطنة، حيث قال ناشط ما نصه:

“عقبال ال يجيبهم . اريدكم تسحبوه من شعره من البيت الي المركز ويستوي عبره . الشيمه .”

وقال آخر ما نصه: “هناك حاجة ماسة لضبط من جلبهن أيضا”