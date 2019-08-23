الدبور – يبدو أن سياسة المنشار ضد كل من يخالفك الرأي أو يغضبك إنتشرت بين أبناء سمو الامير أبومنشار، حتى وصلت إلى الشوارع، وذلك حفاظا على التقليد الذي أطلقه ولي عهد السعودية في بداية إنقلابه على عائلته أولا ومن ثم على الشعب، عندما إغتال الصحافي السعودي جمال خاشقجي وقطع جسده بالمنشار، لتنتشر هذه العادة بين الشعب السعودي.

فقد أظهر مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مساء الجمعة، مشاجرة جماعية بأحد أحياء مدينة الرياض، تضارب فيها عدة أشخاص بينما تم سماع إطلاق نار وشوهدت سيارات تدهس مشاركين في المشاجرة.

وتم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وسط روابات متباينة عن مكان المشاجرة وتاريخ وقوعها أسبابها، فيما طالب الغالبية منهم بضرورة محاسبة جميع المشاركين.

فيديو

شاهد.. مشاجرة جماعية ودهس داخل حي سكني بالرياض pic.twitter.com/dd7RxXpPWg — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) August 23, 2019

وأصدرت شرطة منطقة الرياض عقب تداول مقاطع الفيديو، بياناً قالت فيه إن المشاجرة وقعت يوم الأحد الماضي بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض بين مجموعة مواطنين سعوديين، إثر خلافاتٍ عائلية فيما بينهم.

#جابوهم

الحادثة وقعت الاحد الماضي في الرياض.

مشاجرة جماعية بسبب خلافات عائلية ونتج عنها تعرض بعض المشاركين لإصابات متوسطة.

وتم ايقاف ٧ أشخاص. pic.twitter.com/NL5oqaQCfl — عبدالله البرقاوي (@albargawy) August 23, 2019

وأشار البيان إلى أن المشاجرة خلفت إصابات متوسطة لبعض الماركين فيها.

وأوضح أنه تم إيقاف سبعة من المشاركين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.