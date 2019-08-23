الدبور – بعد غدر الإمارات دولة المؤامرات العربية ودور شيطان العرب الذي بات أوضح من الشمس في تدمير السعودية وجرها لمستنقع لن تخرج منه، طالبت دبلوماسية سعودية بإعادة العلاقات الكاملة مع دولة قطر وجميع الدول العربية وترك بن زايد ومشروعه التدميري يذهب للجحيم وحده.

وقالت الدبلوماسية السعودية مشاعل العتيبي، الحاصلة على ماجستير فب العلوم السياسية وتعمل في بولندا كما تقدم نفسها، قالت في تغريدة لها على صفحتها على موقع تويتر، مهاجمة ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب و مشروعه التدميري في المنطقة، ليذهب بن زايد ومشروعه التدميري إلى الجحيم وحده.

حيث قالت مشاعل في تغريدتها التي لسعها الدبور ما نصه: “أدعو القياده السعودية لاعادة سفيرنا إلى الدوحة فوراً وطي صفحة الماضي من الخلافات التي ليس لنا فيها ناقة ولا جمل وفتح صفحة جديدة مع كل العرب من قطر حتى ليبيا الحكومة الشرعية وتونس الثورة والحرية تبين لنا الخيط الأبيض من الأسود فليذهب بن زايد بمشروعة التدميري للجحيم منفردا”

وتفاعل النشطاء مع تغريدتها فمنهم من حذرها من غضب بن سلمان الذي مازال تابعا أعمى لجميع ما يأمر به بن زايد مقابل الحفاظ على كرسي الحكم الذي سهل له الطريق للوصول إليه و الإنقلاب على عائلته الحاكمة.

ومنهم من شد على يدها ووافق على ما إقترحته، حيث طالب ناشط سعودي آخر بإعادة تحسين علاقات السعودية مع محيطها العربي و الإسلامي، وإرجاع دورها القيادي والريادي في قيادة الأمة بالشكل الصحيح وليس بمشروع بن زايد الشيطاني.

نخشى عليك سيدتي من عقوبة على كلامك فلاتنسي سلمان العوده دعى دعاء اللهم الف بين ولاة امورنا لما تحبه وترضاه والان صدر حكم اعدام بحقه اصبح ذكر قطر او التلمبح للصلح جريمه

نشكر وطنيتك — مروان الصالح (@marwan1alsalh) August 22, 2019

صدقتي يا اخت مشاعل ونحن نصرخ بهذه الحقيقة منذ اول يوم وقفت بلاد الحرمين في الجهة الخطأ بدعمها للثورات المضادة في مصر وتونس وليبيا وحتى في تدهلها في اليمن ومقاطعة قطر وكندا وغيرها وكل ذلك وفق رؤية دولة المؤامرات العربية للأسف، فكيف نتبع دولة مارقة مثلها — مقهور على بلدي 🤐 (@Freedom63893290) August 23, 2019

بالنسبه لنا نشوف اللي صار خير لنا افتكينا من المجاملات اللي ما لها داعي وبلادنا من خير لخير ومن تطور لتطور وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم — دولة العز ❤️قطر❤️ (@yu_lh1mk) August 23, 2019