الدبور – حالة من الغضب عمت الأوساط الكويتية بعد تكرار حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، خصوصا بعد وفاة ثاني حالة خلال يومين فقط.

فقد فارقت مواطنة كويتية مريضة الحياة بعد مغادرتها البلاد على متن طائرة للعلاج بالخارج، ”وسط اشتباه بوجود إهمال طبي بالتجهيزات الطبية في الطائرة أثناء نقلها مما تسبب بمضاعفات أدت إلى وفاتها“ وفق ما ذكره النشطاء، وذلك عقب يومين من حادثة وفاة الطفل عبد العزيز الرشيدي بعد إعطائه حقنة تخدير من قبل الطبيب في مستوصف الفحيحيل التخصصي.

ووجَه عدد من النشطاء بينهم نواب في مجلس الأمة أصابع الاتهام لوزارة الصحة بعد أن قالوا ”بأن وفاة المواطنة وهي حنان العدواني نتجت عن تقصير وإهمال الوزارة بنقلها بطائرة غير مجهزة للحالات الطارئة مما تسبب بوفاتها لاحقاً، متداولين مقطع مصوَر من الطائرة التي نقلت بها للعلاج“.

واستنكر عدد من النواب نقل المريضة بطائرة غير مجهزة لمثل حالتها، ومنهم النائب عبد الله الكندري الذي قال ”نشارك آل العدواني وآل البشر العزاء لوفاة المرحومة باذن الله #حنان_العدواني ونسأل الله لها المغفرة ولذويها الصبر والسلوان. وأطالب وزير الصحة بفتح تحقيق حول الإهمال بنقل المريضة بطائرة غير مجهزة للحالات الطارئة وحدوث مضاعات اثناء الرحلة مما أدى إلى وفاة الفقيده“.

وكذلك طالب النائب محمد الحويلة بفتح تحقيق بوفاة المواطنة قائلاً ”عظم الله أجر أخي نبيل البشر في زوجته وأحسن عزاه وأسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر وعظيم الأجر يجب على الأخ وزير الصحة فتح تحقيق عاجل عن سبب السماح بنقل مريضة في العناية المركزة بغير طائرة الإخلاء الطبي فسلامة المرضى وتقدير خطر إجراءات السفر مسئولية وزارة الصحة“.

وحمَل النائب محمد المطير وزارة الصحة والطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية مسؤولية وفاة المواطنة العدواني، معلقاً ”ثلاث جهات تتحمل مسؤولية وفاة الأخت #حنان_العدواني هي وزارة الصحة والطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية.. ويجب فتح تحقيق ومحاسبة كل من له صلة في ما حدث.. ونقدم عزاءنا لزوجها ولعائلتها الكريمة..وندعوا العلي القدير ان يسكنها الفردوس الأعلى“.

وفيما لم تصدر وزارة الصحة حتى الآن توضيح رسمي حول ما يتداوله النشطاء واتهامها بالتقصير في نقل المواطنة العدواني، فقد نقل حساب ”المجلس“ عن مصادر في الوزارة ”أن المريضة تعاني من فشل بالكبد وفشل كلوي وفشل بالجهاز العصبي وسيوله عالية بالدم وتم تجهيز المريضة من أجهزة وظائف حيوية وتنفس صناعي وشفط البلغم وأدوية“.

وأضافت المصادر ”أن زوج المواطنة هو الذي أصر على نقل زوجته ومغادرتها للسفر من أجل العلاج في الخارج وتوفيت في العاصمة الرياض“.

وتأتي حادثة وفاة حنان العدواني بالتزامن مع قضية وفاة الطفل عبد العزيز الرشيدي الذي توفي عقب دخوله المستوصف التخصصي في الفحيحيل مع والدته لعلاج أسنانه، وبعد إعطائه حقنة تخدير من قبل طبيب ، تشنج الطفل وتوفي بعدها بلحظات، وقد صدر أمر بسجن الطبيب لمدة 10 أيام على ذمة قضية (قتل خطأ).

ونشر دكتور أسنان كويتي فيديو عن حقنة التخدير للأسنان وقال هذه من أخف التخدير الموجود، ولا تسبب اي ضرر، الحالة الوحيدة التي ممكن أن تسبب ضررا للشخص هي حالة نادرة جدا جدا وهي أن يكون المريض لديه حساسية معينة من المخدر، وهي حالة جدا نادرة في العالم.