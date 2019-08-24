الدبور – في فيديو نادر وقديم تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ظهر فيه الإحتفال الكبير الذي حظي به السلطان قابوس في زيارته التاريخية إلى الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله و الذي يعود تاريخه الى 12 ابريل 1983، حفاوة الإستقبال للسلطان في البيت الأبيض وكيف تم التعامل معه كسلطان لمنطقة ساحل عمان الكبيرة.

وظهر في الفيديو أيضا الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب، وظهر الوفد العماني المرافق للسلطان، في زيارة أعتبرت تاريخية للولايات المتحدة، لم يتم إستقبال أي رئيس عربي مثلها من قبل ولا بعد.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور وتم تداوله بشكل واسع في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي.