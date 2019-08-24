الدبور – القذر حمد المزروعي مستشار ولي عهد أبوظبي و الناطق الرسمي باسم دولة المؤامرات العربية المتحدة، وحبيب شيطان العرب المفضل، نشر تغريدة قبل قليل يزعم فيها وفاة ابنته مريم في ظروف غامضة لم يفصح عنها.

حيث قال في تغريدته التي أثارت ردود كثيرة عليها من النشطاء، قال ما نصه كما لسع الدبور: “اللهم ارحم مريم بنت حمد المزروعي برحمتك واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واسكنها فسيح جناتك واجعل الفردوس مقر لها …”

ولأن المزروعي جبل على الكذب و إختلاق القصص الوهمية التي تأتيه من عقل شيطان العرب الشيطاني، فلا يستطيع احد تأكيد الخبر، وما الذي يريده القذر من نشر مثل هذا الخبر وهو المعروف بقذارته وضربه للأعراض ولا يخشى الله ولا الناس، وكل ما يبحث عنه هو رضى بن زايد عليه، وإن كان الخبر صحيحا، فلا يعتقد أحد من متابعيه أن لهذا الشخص أي إحساس حتى إتجاه عائلته، ولم يتكر مجالا لأحد ان يتعاطف معه، حتى من النشطاء من الدولة الوحيدة الحليفة للإمارات وهي السعودية.

المثير في الموضوع هو كم الردود من قبل النشطاء على هذه التغريدة، فلم تجد أحد قدم له المواساه، منهم من ترحم على ابنته التي لم يعرف عمرها ولا ظروف وفاتها، وإن كان له ابنه بالأساس أم لا، فمن يتحمل قذارة هذا المخلوق.

وكان أقل رد عليه هو ما قاله ناشط: “هذه دعوه أصابتك ممن انتهكت أعراضهم وشتمتهم”

هذه دعوه أصابتك ممن انتهكت أعراضهم وشتمتهم — فيلق الأهنوم (@vilagalahnom2) August 24, 2019

وقال ناشط آخر معزيا ما نصه: “الله يرحمها ويغفر لها ليت اللي خذاها خذاك وخذى محمد بن زايد معاها وفك الله شركم واذاكم عن الناس لكن الامل في الله ان يعجل امركم جميعآ”

الله يرحمها ويغفر لها

ليت اللي خذاها خذاك وخذى محمد بن زايد معاها وفك الله شركم واذاكم عن الناس

لكن الامل في الله ان يعجل امركم جميعآ — 🇵🇸🇴🇲🇶🇦صايد السبع🇰🇼🇹🇷 (@daq1977) August 24, 2019

وقال آخر متحما على البنت المسكينة التي أختار الله لها الأفضل وهو الإبتعاد عن أب قذر تكرهه الكرة الأرضية، ما نصه: “ليت والله كان الموت اخذك وترك مريم المزروعي … لكن خيرة الله في موت الطيبين وبقاء شرار الخلق … الله يرحمها ويسكنها جنته”

ليت والله كان الموت اخذك وترك مريم المزروعي … لكن خيرة الله في موت الطيبين وبقاء شرار الخلق … الله يرحمها ويسكنها جنته — نواف (@fo0WVqvAiTIWFGJ) August 24, 2019

أما ناشط آخر فقد ذكره بما فعل هو ودولته وشيطان العرب بالمسلمين، حيث قال ما نصه: “بنتك ماتت؟! .. اللهم لا شماته الله يرحمها .. شوف حزنك الان كم من اسرة يمنية ابنهم وابنتهم توفوا بسبب قصفكم وكم من اب وام ما قدروا يطعموا ابنائهم وماتوا امامهم من الجوع بسببكم وبسبب حصاركم وكم من مريض توفي امام اسرته واهلة وما استطاعوا يسفروه بسبب اغلاقكم للمطار..يمهل ولا يهمل”

بنتك ماتت؟! .. اللهم لا شماته الله يرحمها .. شوف حزنك الان كم من اسرة يمنية ابنهم وابنتهم توفوا بسبب قصفكم وكم من اب وام ما قدروا يطعموا ابنائهم وماتوا امامهم من الجوع بسببكم وبسبب حصاركم وكم من مريض توفي امام اسرته واهلة وما استطاعوا يسفروه بسبب اغلاقكم للمطار..يمهل ولا يهمل — Broken Bird (@haithamshahary) August 24, 2019