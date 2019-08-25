الدبور – لسع الدبور فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي قيل إنه لأمير سعودي كان يحتفل باليوم الوطني لمملكة تايلند الذي يحتفل فيه في الخامس من ديسمبر من كل عام.

وقال ناشر الفيديو أن الفيديو لأمير سعودي وحاشيته يحتفل بأحد الملاهي مع الراقصات وقدم تحية من السعودية الى تايلند الحبيبة على انغام أغنية أنا السعودي فوق فوق، فوق أجساد الراقصات و العاهرات، وقام في الفيديو كما يظهر بنثر الأموال على الراقصات بوجود العلم السعودي الذي يحمل شعار التوحيد، وهو يتمايل على أجساد الراقصات.

ويظهر في الفيديو الذي لسعه الدبور أيضا كيف يتحرش الأمير بالراقصات ويرفع لها فيتانها القصير وتقوم هي بشده، ومن بعدها يقوم بنثر المزيد من الأموال في الأجواء.

فهذه هي السعودية العظمى وهذا ما تقوم به براية التوحيد و أموال المسلمين.