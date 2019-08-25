الدبور – في أول يوم دراسي في للعام الدراسي الجديد، أفاقت مع زحمة المدارس و الطرق على حصد أرواح ٥ أشخاص في لحظة واحدة نتيجة التهور و الإهمال من قبل شاحنة كبيرة خرجت عن مسارها.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت عن وقوع حادث في ولاية السويق وقت سابق ولم تنشر التفاصيل عن أسباب الحادث، واكتفت بنشر عدد الضحايا وهم ٥ أشخاص منهم مواطنان عمانيان و٣ وافدين، علم الدبور منهم شاب اسمه خصيف الرشيدي.

الحادث وقع على طريق الباطنة القديم بولاية السويق، حيث شاحنة خرجت للمسار المعاكس وتسببت في حدوث الحادث بلحظة و الوفيات عندما إصدمت بسيارة أجرة، في طريق خطر كان النشطاء قد طالبوا مرارا وتكرار إصلاحه وتحديد المسارات فيه لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وهو خروج أي مركبة عن مسارها.

و ذكر المذيع بتلفزيون سلطنة عمان – القناة الرياضية خالد الشكيلي، أنه نجا من موت محقق في الحادث، مشيراً إلى أن المواطنين سبق وطالبوا بنقل الشاحنات لشارع الباطنة السريع، غير أن لم يتم الإستجابة لمطلبهم.

وذكر أن الشاحنة كانت قادمة من الشرق باتجاه الغرب، من واقتحمت طريقهم في بالاتجاه المعاكس وتسببت في الكارثة.

وقال ناشط مطالبا بتحرك فوري لهذه المشكلة الخطرة حيث قال ما نصه: نطالب الجهات المعنيه شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل بتحويل الشاحنات الى طريق الباطنه السريع بعد كارثة السويق،والتي راح ضحيتها 5أشخاص والسبب الشاحنات،”