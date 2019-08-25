الدبور – في أول يوم دراسي في سلطنة عمان للعام الدراسي الجديد، أفاقت سلطنة عمان مع زحمة المدارس و الطرق على حادث مروع حصد أرواح ٥ أشخاص في لحظة واحدة نتيجة التهور و الإهمال من قبل شاحنة كبيرة خرجت عن مسارها.

وكانت شرطة عمان السلطانية قد أعلنت عن وقوع حادث في ولاية السويق وقت سابق ولم تنشر التفاصيل عن أسباب الحادث، واكتفت بنشر عدد الضحايا وهم ٥ أشخاص منهم مواطنان عمانيان و٣ وافدين، علم الدبور منهم شاب اسمه خصيف الرشيدي.

الحادث وقع على طريق الباطنة القديم بولاية السويق، حيث شاحنة خرجت للمسار المعاكس وتسببت في حدوث الحادث بلحظة و الوفيات عندما إصدمت بسيارة أجرة، في طريق خطر كان النشطاء قد طالبوا مرارا وتكرار إصلاحه وتحديد المسارات فيه لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وهو خروج أي مركبة عن مسارها.

و ذكر المذيع بتلفزيون سلطنة عمان – القناة الرياضية خالد الشكيلي، أنه نجا من موت محقق في الحادث، مشيراً إلى أن المواطنين سبق وطالبوا بنقل الشاحنات لشارع الباطنة السريع، غير أن لم يتم الإستجابة لمطلبهم.

وذكر أن الشاحنة كانت قادمة من الشرق باتجاه الغرب، من واقتحمت طريقهم في بالاتجاه المعاكس وتسببت في الكارثة.

اليوم في السويق نجوت من موت محقق ولحقت أمر ولكن التاكسي اللي خلفي وفيه 5 أشخاص بكل أسف توفوا ، طالبنا بنقل الشاحنات لشارع الباطنة السريع وما صار وهذه النتيجة.

الشاحنة كانت قادمة من الشرق باتجاه الغرب واحنا من بالاتجاه المعاكس واقتحمت طريقنا وتسببت في الكارثة.@RoyalOmanPolice — خالد الشكيلي (@Khalid_Shukaili) August 25, 2019

وقال ناشط مطالبا بتحرك فوري لهذه المشكلة الخطرة حيث قال ما نصه: “نطالب الجهات المعنيه شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل بتحويل الشاحنات الى طريق الباطنه السريع بعد كارثة السويق،والتي راح ضحيتها 5أشخاص والسبب الشاحنات،”

نطالب الجهات المعنيه شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل بتحويل الشاحنات الى طريق الباطنه السريع بعد كارثة السويق،والتي راح ضحيتها

5أشخاص والسبب الشاحنات، pic.twitter.com/QpRfV2sgHC — ابوقيس المعمري (@hamedh044444444) August 25, 2019