الدبور – نشر الإعلامي القطري على صفحته على موقع تويتر فيديو لفتاة سعودية وهي تعمل في أحد المحلات التجارية في المملكة السعودية، وقد أمرها عامل بمسح زجاج باب المحل من الداخل و الخارج.

وقال في تغريدته التي أرفق بها الفيديو الذي وصفه بالمحزن و الذي لا يرضاه، ما نصه:

“#عامل_يأمر_موظفه_سعوديه في محل بالرياض بتنظيف زجاج المحل .. منظر محزن أن يصل الأمر بالفتاة #السعودية لهذه المرحلة .. فهل هذه هي #رؤية_السعودية_2030 ..؟!

وأضاف في تغريدته التي لسعها الدبور بحزن: “والله لا نرضى أبدا هذا الأمر لأخواتنا بالسعودية ..”

#عامل_يأمر_موظفه_سعوديه في محل بالرياض بتنظيف زجاج المحل ..

منظر محزن أن يصل الأمر بالفتاة #السعودية لهذه المرحلة .. فهل هذه هي #رؤية_السعودية_2030 ..؟!

والله لا نرضى أبدا هذا الأمر لأخواتنا بالسعودية .. pic.twitter.com/RS4ZhPGyiw — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 26, 2019

التغريدة أثارت ردود فعل كبيرة، فمنهم من شتم ومنهم من تسائل وما المعيب في الامر، ومنهم من قال العمل مش عيب، واختلفت الردود بين النشطاء على التغريدة و على الفيديو، الذي إعترض البعض منهم على نشره.

ونشر الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي التعليق و الفيديو من باب أن السعودية لديها الكثير من الخيرات، وليست دولة فقيرة لتصل بناتها إلى هذا المستوى من الأعمال، وما انفك الذباب يصفها بالعظمى وغيره من الأوصاف، بالتالي لا تستطيع توفير عمل مناسب لبنات المملكة يحفظ كرامتهن ويصون عفافهن، بدل مسح الزجاج أما المارة؟

حيث قال ناشط ما نصه:

“لاخير في حاكم ماعنده غيره على بنات الوطن الشعب السعودي يستحق ان يعيش معززا مكرما مرفها لما يملكه من ثروات خياليه لكن اين تذهب تلك الثروات ؟؟”

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لاخير في حاكم ماعنده غيره على بنات الوطن الشعب السعودي يستحق ان يعيش معززا مكرما مرفها لما يملكه من ثروات خياليه لكن اين تذهب تلك الثروات ؟؟ — K.altamimi (@Kaltamimi10) August 26, 2019

وقال ناشط آخر مستغربا من يدافع عن العمل ويبرر أن العمل مش عيب ولا حرج في العمل الشريف و إنها صاينة نفسها، حيث قال ما نصه كما لسع الدبور:

“السعودية ليست دولة فقيرة كي يحدث فيها هكذا . أتعجب ممن يدافع عن الباطل و الحق واضح . لو أن الحاكم كان عادلا لما احتاج لكل تلك المليارات التي ينفقها على اللجان الألكترونية لتدافع عنه و المليارات التي دفعت لترامب كانت توفر حياة كريمة لكل الشعب السعودي و ليس لنسائه فقط .”

السعودية ليست دولة فقيرة كي يحدث فيها هكذا . أتعجب ممن يدافع عن الباطل و الحق واضح . لو أن الحاكم كان عادلا لما احتاج لكل تلك المليارات التي ينفقها على اللجان الألكترونية لتدافع عنه و المليارات التي دفعت لترامب كانت توفر حياة كريمة لكل الشعب السعودي و ليس لنسائه فقط . — Ghaouar Aouatef (@GAouatef) August 26, 2019