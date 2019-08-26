الدبور – حاكم دبي إعتقل رئيس تشريفات دبي لعلاقته مع الأميرة الهاربة هيا بنت الحسين، حيث قام بتسهيلات خاصة لها، مما جعلها تأخذ قرار الهروب منه السعادة في قصره.

فقد كشف مغرّد قطري شهير أنّ حاكم دبي “محمد بن راشد”، اعتقل رئيس تشريفات دبي “خليفة بن سعيد بن سليمان الشحي”.

وقال المغرّد “بوغانم”، الشهير بتسريباته لما يدور داخل قصور الحكم الإماراتية والسعودية، وتصدق تسريباته بالعادة، إنّ سبب الاعتقال يعود لدور “الشحي” في تسهيل عملية التصوير التي قامت بها زوجة “بن راشد” الأميرة “هيا بنت الحسين” لبنات “بن مكتوم” السجينات في الإمارات.

معلومه مؤكده 1000%

محمد بن راشد المكتوم

اعتقل رئيس تشريفات دبي

خليفه بن سعيد بن سليمان الشحي

وذلك بعد اختفاءه عن الانظار لمده طويله

حتى تأكد اعتقاله..وسبب اعتقاله يقال بأن

كان له دور في تسهيل عملية التصوير التي

قامت بها هيا بنت الحسين لبنات بن مكتوم

السجينات في قصره..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) August 26, 2019

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن استعانة الأميرة “هيا” بشركة حراسة خاصة في بريطانيا، بعد هروبها من زوجها، خشية تعرضها للاختطاف.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في يوليو/تموز الماضي، في تقرير لها، أن الأميرة “هيا” -شقيقة ملك الأردن “عبد الله بن الحسين”- تعيش وسط حماية شركة أمنية خاصة تدعى “كويست”، نتيجة مخاوف لديها من تعرضها للاختطاف، وإعادتها جبرا إلى الإمارات.

وقبل أسابيع، بدأت المعركة القضائية، بين الأميرة الهاربة وزوجها حاكم دبي، في محكمة بريطانية، وسبقها زيارة للملك “عبدالله الثاني”، للإمارات، أثنى خلالها على الروابط العائلية بين أسر الدولتين.

وتزوجت الأميرة “هيا”، من الشيخ “محمد بن راشد”، في عام 2004، وهي زوجته السادسة.

وتعلمت الأميرة الأردنية، في المدارس الخاصة في بريطانيا، ودرست الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وعملت كذلك في اللجنة الأولمبية الدولية، وهي أيضاً سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.