الدبور – السعادة الحقيقية لا تحتاج لوزارة للسعادة ولا تحتاج لحملة إعلانية تكلف أكثر مما يصرف على المواطن لنثبت للعالم الإفتراضي أن الشعب سعيد جدا ولدينا وزارة تهتم بسعادته، بينما المنشار فوق رأسه و السجون تنتظره إن تفوه بكلمة، كما يحدث في دولة الإمارات.

السعادة الحقيقية موجودة في سلطنة عمان من خلال إحصائية جديدة تم نشرها عن معدل متوسط الأعمار في السلطنة الذي إرتفع في السنوات الماضية.

حيث بلغ العمر المتوقع عند الولادة لإجمالي سكان السلطنة 78.1 سنة بنهاية عام 2018 في ارتفاع عن العمر المتوقع خلال عام 2017 والذي بلغ 77.9 سنة.



بينما استقر معدل الخصوبة الكلي عند 2.9 مولود لكل امرأة في العمر من 15 إلى 45 سنة وذلك خلال الأعوام من 2014 إلى 2018.

وقبل أن يأتيك أحد الذباب ليعلق أن الأعمار بيد الله، وكأنه حصل على معلومة جديدة كانت غائبة عن الناس، يذكر أن معدل الأعمار مرتبط بعدة عوامل منها الحالة النفسية وطريقة الطعام و الشعور بالسعادة و الرغبة بالحياة.

أما العمر فهو قبل أن تعلق بغباء مكتوب، ولكن السعادة هي قرار وعمل على الأرض وليست وزارة.