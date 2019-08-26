الدبور – شمس الكويتية الأسم الذي يثر ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي وفي وسائل الإعلام العربية في كل ظهور لها، سواء بمظهرها أو كلامها الهجومي خصوصا على شيوخ الدين؟

شمس أثارت ضجة من جديد بنشرها صورة جديدة لها وهي عارية تماما على شاطئ البحر، واثارت ردود فعل قوية من قبل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت صورة صدمت متابعيها، حيث ظهرت مدفونة تحت الرمال لا يظهر إلا وجهها، وقالت: “جربت أموت قبل أموت موتوا قبل ان تموتوا اقتل كبريائك الزائف قبل ان يقتلك.”

https://www.instagram.com/p/B1RowdMFJGS/?utm_source=ig_web_copy_link

و علق الكثير من المتابعين لها إنها ظهرت عارية قبل دفت نفسها تحت التراب، فهذه التجربة لا تكون إلا إذا كنت عاريا تماما إلا من القليل من الملابس الداخلية فقط.