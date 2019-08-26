الدبور – نشرت قناة فرنسية تقريرا مصورا عن ممارسة الدعارة المنتشرة في دبي، وكيف يتم جلب القتيات بعقود عمل بوظائف مغرية في إمارة الدعارة ومن ثم إجبارهم على مماسرة الدعارة في البيوت المنتشرة في دبي.

البيوت تديرها شخصيات كبيرة محمية ولا يستطيع أحد الإقتراب منها أو محاسبة من يجلب تلك الفتيات بعقود عمل مختلفة و إجبارهن على ممارسة مهنة الدعارة بالإجبار، بعد حبسهن في أمكان معينة و إغتصابهن.

فلا تجد الفتاة طريقا للتخلص من هذا السجن الكبير إلا الإنصياع و ممارسة الدعارة، تحت حماية حارس بارات دبي ضاحي خلفان المشغول بالتغريد عن اليمن و قطر وسلطنة عمان.

شاهد التقرير الذي بثته قناة فرنسية، بالطبع التقرير كاذب والقناة الفرنسية يديرها الإخوان.