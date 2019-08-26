الدبور – نشرت قناة فرنسية تقريرا مصورا عن ممارسة الدعارة المنتشرة في ، وكيف يتم جلب القتيات بعقود عمل بوظائف مغرية في إمارة الدعارة ومن ثم إجبارهم على مماسرة الدعارة في البيوت المنتشرة في .

البيوت تديرها شخصيات كبيرة محمية ولا يستطيع أحد الإقتراب منها أو محاسبة من يجلب تلك الفتيات بعقود عمل مختلفة و إجبارهن على ممارسة مهنة الدعارة بالإجبار، بعد حبسهن في أمكان معينة و إغتصابهن.

فلا تجد الفتاة طريقا للتخلص من هذا السجن الكبير إلا الإنصياع و ممارسة الدعارة، تحت حماية حارس بارات دبي المشغول بالتغريد عن اليمن و قطر وسلطنة عمان.

شاهد التقرير الذي بثته قناة فرنسية، بالطبع التقرير كاذب والقناة الفرنسية يديرها الإخوان.