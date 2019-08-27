الدبور – أثار وزير الخارجية البحريني “خالد بن أحمد آل خليفة” المعروف ببرميل البحرين، والملياردير الإماراتي ملك الخمور “خلف الحبتور” موجة غضب واسعة بين متابعي كل منهما مجددا بعد إشادتهما بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واحتفاء أوساط دولة الاحتلال بذلك.

وعبر حسابه الموثق على “تويتر”، غرد رجل الأعمال الإماراتي: “نتابع أخبار الضربات الإسرائيلية لمواقع الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في العراق وسوريا ولبنان، كان الحري بالدول العربية توجيه هذه الضربات من قبل؛ لأن خطر الميليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن (إسرائيل)”.

نتابع أخبار الضربات الإسرائيلية لمواقع الميليشيات الإرهابية التابعة ل #إيران في #العراق و #سوريا و #لبنان. كان الحري بالدول العربية توجيه هذه الضربات من قبل، لأن خطر الميليشيات الإيرانية في البلدان العربية مضر بأمننا أكثر من أمن #إسرائيل. pic.twitter.com/FRbqIcYCBx — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) August 26, 2019

وعلى المنوال ذاته، غرد برميل البحرين : “إيران هي من أعلنت الحرب علينا بحراس ثورتها وحزبها اللبناني (حزب الله) وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثية في اليمن و غيرهم (..) فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس”.

إيران هي من أعلنت الحرب علينا ، بحراس ثورتها و حزبها اللبناني و حشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم . فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2019

وأشاد الإعلامي الإسرائيلي “شمعون آران” بموقف “الحبتور” و”آل خليفة”، وكتب عبر حسابه بـ”تويتر”: “وزير خارجية البحرين (خالد بن أحمد) يدعم الغارات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في أنحاء الشرق الأوسط”.

كما علق “آران” على منشور “الحبتور” مغردا: “أستاذ خلف، كل الاحترام”

رجل الأعمال #الاماراتي المشهور والشجاع خلف الحبتور @KhalafAlHabtoor

يسخر من الدول العربية التي تسمّي #إسرائيل ب"العدو"



"إسرائيل تضرب الميليشيات التابعة لإيران في #سوريا #لبنان و #العراق نيابة عن الدول العربية. كان يجب على هذه الدول أن تضرب الميليشيات".



أستاذ خلف، كل الاحترام🙏 pic.twitter.com/xHG2eluBZ7 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 26, 2019

وكانت طائرتان بدون طيار، إحداهما مفخخة، قد تحطمتا، صباح أمس الأحد، في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، معقل “حزب الله”، ما دفع الحزب إلى تحذير الجنود الإسرائيليين على الحدود بأن عليهم انتظار الرد.

وفي خطاب شديد اللهجة، ألقاه الأحد، وصف زعيم الحزب “حسن نصرالله” تلك الهجمات بأنها مؤشر على “مرحلة جديدة”، باعتبار أنها الأولى داخل لبنان منذ حرب عام 2006.

ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني “ميشال عون”، حليف “حزب الله”، إن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها بعد الغارات الإسرائيلية، وذكر مكتبه عبر “تويتر” أن “ما حدث كان بمثابة إعلان حرب يسمح لنا باللجوء إلى استخدام حقنا في الدفاع عن سيادتنا”.