الدبور – أثار مذيع سعودي كان يجري لقاء مع المواطنين يسألهم عن رأيهم في مهرجان موسم الطائف، غضب النشطاء لأنه قاطع مواطن عندما بدأ بمديح بن سلمان ومهاجمة الدعة ووصف أن الترفيه كان بالأساس لبناتنا حيث حررهن الدب الداشر من ظلم الدعاة و الشيوخ.

وكان المراسل خالد الجبر يتجول في إحدى الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام ضمن فعاليات موسم الطائف، ويحاور رواد المكان، عندما استضاف رجلًا مسنًا يرتدي الزي السعودي التقليدي، وسأله عن رأيه بموسم الطائف.

وأجاب الرجل في بداية حديثه بالإشادة بالفعاليات الترفيهية التي تشهدها المملكة بشكل عام، وأثنى على مشروع التغيير الذي تعمل عليه الرياض تحت عنوان ”رؤية السعودية 2030″، قبل أن يقاطعه المراسل ويطلب منه الحديث عن موسم الطائف بالتحديد.

استجاب الرجل المتقاعد من وزارة الداخلية كما عرّف عن نفسه، وقال: ”موسم الطائف ترفيهي لبناتنا أولًا الي سجنوهم الشيوخ المطاوعة بالفتاوى“، ليقاطعه المراسل وينتقل لضيف آخر دون أن يرد على تعجب الضيف بقوله ”ليه يا خوي“.

ووجد مقطع الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط سيل من الانتقادات للإعلامي واتهامه بعدم احترام ضيفه ومراعاة قواعد المهنة، مقابل عدد أقل اختاروا الدفاع عن الجبر.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام بالسعودية، اختار منتقدو المراسل التلفزيوني وسمًا بعنوان “ #مذيع_مؤدلج_يحرج_مواطن “ للتعبير عن نظرتهم لتصرفه مع الضيف المسن، الذي تم منعه من قول رأيه الذي يمثل رأي شريحة كبيرة من السعوديين.

واضح أن المذيع ينقصه تكنيك الحوار وطريقة قفل النقاش المهذب… فضلا عن التوجه الفكري المؤدلج #مذيع_مودلج_يحرج_مواطن pic.twitter.com/V55AC42HQV — فهد اﻷحمري (@FahadAlAhmary1) August 27, 2019

هرب المذيع من قول الحقيقه ومن المنشار — 🌠الغامض🌠 (@alghamid4) August 27, 2019

وطالب فريق من المغردين السعوديين باعتذار القناة ومراسلها، ودعا فريق ثانٍ القناة لمحاسبة مراسلها على تصرفه، واختار فريق ثالث التوجه لوزارة الإعلام كي تدخل على خط القضية، ولم يغب الفريق المدافع عن تصرف الشاب الجبر مع ضيفه، إذ اعتبروا موقفه دفاعًا مشروعًا عن رجال الدين في البلاد.