الدبور – تسببت فتاة سعودية طاشة لاحق شاب في سيارتها بوقوعه في حادث وهو ملتفت لها وهي تصرخ عليه وتقوم بحركات غريبة حسب ما ظهر في الفيديو المتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد تداول مدونو مواقع التواصل الاجتماعي في  ، مقطع فيديو لسيارة تسير على طريق سريع، وينشغل قائدها بالالتفات لفتاة في سيارة أخرى تسير بالقرب منه، قبل أن يصطدم بسيارة ثالثة.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة في السعودية.

وتباينت التعليقات على الحادثة بين من يتهم الفتاة بالتسبب في الحادثة لكونها كانت تصور سيارة الرجل الذي لفت انتباهه تصرفها ذلك قبل أن يفاجأ بالاصطدام بالسيارة التي أمامه.

بينما قال محامي سعودي في عليقه على الفيديو الذي إنتشر في سعودية بن سلمان الجديدة ما نصه:

“شاهت الوجوه، جمعن بين سوء الأخلاق والسخرية، والانتقاص من الغير. نأمل من #النيابة_العامة إحالتهن للقضاء، مثلهن يشوهن سمعة البنات، وتأديبهن يردع أمثالهن عن التمادي طلبًا للشهرة.”