الدبور – تسببت فتاة سعودية طاشة لاحق شاب في سيارتها بوقوعه في حادث وهو ملتفت لها وهي تصرخ عليه وتقوم بحركات غريبة حسب ما ظهر في الفيديو المتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد تداول مدونو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ، مقطع فيديو لسيارة تسير على طريق سريع، وينشغل قائدها بالالتفات لفتاة في سيارة أخرى تسير بالقرب منه، قبل أن يصطدم بسيارة ثالثة.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة في السعودية.

وتباينت التعليقات على الحادثة بين من يتهم الفتاة بالتسبب في الحادثة لكونها كانت تصور سيارة الرجل الذي لفت انتباهه تصرفها ذلك قبل أن يفاجأ بالاصطدام بالسيارة التي أمامه.

في مشهد مُستنكر.. فتاة تعترض طريق قائد مركبة بأحد الطرق السريعة وتتلفظ عليه بعبارات سخرية ما تسبب له بحادث! pic.twitter.com/Gl9cHSiDVZ — مجتمعنا (@KSASociety) August 27, 2019

بينما قال محامي سعودي في عليقه على الفيديو الذي إنتشر في سعودية بن سلمان الجديدة ما نصه:

“شاهت الوجوه، جمعن بين سوء الأخلاق والسخرية، والانتقاص من الغير. نأمل من #النيابة_العامة إحالتهن للقضاء، مثلهن يشوهن سمعة البنات، وتأديبهن يردع أمثالهن عن التمادي طلبًا للشهرة.”