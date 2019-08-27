الدبور – رفضت السلطات الأمريكية السماحَ لطالب فلسطيني بدخول أراضيها، وقامت بترحيله رغم حمله تأشيرة سارية المفعول، وقبوله بالدراسة في جامعة «هارفارد» .

وخضع «إسماعيل أجاوي» (17 عاماً)، المقيم في لبنان، للاستجواب عدة ساعات، إثر وصوله إلى مطار «لوجان» الدولي بمدينة بوسطن، ليلة الجمعة 23 أغسطس/آب 2019.

وألغت إدارة الهجرة الأمريكية تأشيرة دخول الطالب الفلسطيني، وقامت بترحيله مباشرةً بعد انتهاء استجوابه (لم يُذكر مزيد من التفاصيل).

وقال «أجاوي» في بيانٍ صادر عنه الثلاثاء، 27 أغسطس/آب 2019، إنه تعرَّض للاستجواب مدة 8 ساعات، وإن مسؤولاً أمنياً فحص هاتفه وحاسوبه الشخصيين.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين حمَّلوه مسؤولية منشورات أصدقائه السياسية في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهم لم يقتنعوا بأن المنشورات الخاصة به محتواها ليس سياسياً.

بدوره، أوضح المتحدث باسم جامعة هارفارد «جوناثان سويفت»، أن العمل مستمر لحلحلة المشكلة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مايكل مكارثي، في تصريحات، إن «دخول الطالب الفلسطيني إلى الولايات المتحدة غير مناسب» .