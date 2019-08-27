الدبور – لم يكتف معاكس بملاحقة فتاة ووالدتها من فرع الجمعية في منطقة سلوى حتى باب منزلهما، بل دهس شقيقها وأصابه بكدمة في الرأس والعنق، وينتظر حالياً الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضده بعد ضبطه من قبل الأمنيين.

الفتاة ووالدتها، واللتان كانتا في فرع الجمعية في منطقة سلوى، قام شخص غريب بملاحقتهما واستمر في السير خلفهما حتى وصلتا إلى باب بيتهما.

وحاول المتهم ترقيم الفتاة بالقوة، وعند وصولهما إلى البيت كان شقيق الفتاة متوقفاً أمام الباب، فانطلق إلى الشخص واستفسر منه عن سبب ملاحقته لأخته ووالدته، فقام الأخير بالرجوع إلى الخلف محاولاً الفرار، وأثناء رحلة الهروب دهس شقيق الفتاة وتسبب في إصابته بكدمة في الرأس والعنق.

وأفاد مصدر أمني بأن الفتاة ووالدتها نقلتا الابن المصاب إلى مستشفى مبارك، وبعد تلقي العلاج حصل على تقرير طبي وتم تسجيل قضية بحق الداهس في مخفر منطقة سلوى وزوّدت الفتاة رجال الأمن بأرقام لوحة سيارة المتهم، وتمكنوا من القبض عليه خلال ساعة من هروبه، واتضح أنه مواطن حيث جرى التحفظ عليه للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.