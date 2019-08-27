الدبور – المزروعي لم يغب طويلا ولم يحزن طويلا على وفاة ابنته كما هو متوقع، فلم يسمح له شيطان العرب بالغياب عن مشؤولياته في وزارة القذارة وهتك الأعراض أكثر من ٣ أيام أو أقل قليلا.

فعاد المغرد الإماراتي و المقرب من ولي عهد أبوظبي لقذارته المعهودة ولم يتعظ كما توقع النشطاء من مصيبة موت ابنته، فهو لا يملك من امره شيئا، وهي لقمة العيش.

فقد نشر حمد المزروعي تغريدة قصيرة حتى يجهز لهتك أعراض جديد، قال فيها: ” اللهم انصر اسرائيل على ايران …”

ليصعقه رد مختصر أيضا أثار إعجاب النشطاء من الناشط العماني المعروف المختار الهنائي فقال له: “عندما يدعو الأخ لأخيه”

عندما يدعو الأخ لأخيه — المختار الهنائي (@MuktarOman) August 27, 2019

وتوالت الردود على المزروعي الذي أصله من إيران، وعائلته من إيران، ولا يحارب إيران إلا من خلال تويتر فقط، حيث قال له ناشط ما نصه: “كلهم اخوانكم من الرضاعه والله العظيم لو انتم ضد ايران بنسبة 1% تنزال الامارات من الخريطه ياكذابيين 99% من تجارة ايران في الامارات عدد الايرانيين في الامارات اكثر من المواطنيين الاماراتيين علما اليمني ممنوع من دخول الامارات من عشر سنوات”

كلهم اخوانكم من الرضاعه والله العظيم لو انتم ضد ايران بنسبة 1% تنزال الامارات من الخريطه

ياكذابيين 99% من تجارة ايران في الامارات

عدد الايرانيين في الامارات اكثر من المواطنيين الاماراتيين

علما اليمني 🇾🇪 ممنوع من دخول الامارات من عشر سنوات — امجد القحطاني 🇾🇪🇺🇸 (@toxic11734) August 27, 2019

وأكثر رد حصل على إعجابات ما قاله الناشط مجدي عقبه، حيث قال: “اللهم انصر الاميرة هيا على محمد بن راشد”

اللهم انصر الاميرة هيا على محمد بن راشد — مجدي عقبه (@OQBAH33) August 27, 2019

دعوة ممتازة

ولكن أين دعاءك بنصر دولتك على إيران بتحرير جزركم وطرد إيران أم حتى هذا الدعاء لا تستطيعونه ؟!! — عبدالرحمن البورنو (@a_m_alborno) August 27, 2019