الدبور – المزروعي لم يغب طويلا ولم يحزن طويلا على وفاة ابنته كما هو متوقع، فلم يسمح له بالغياب عن مشؤولياته في وزارة القذارة وهتك الأعراض أكثر من ٣ أيام أو أقل قليلا.

فعاد المغرد الإماراتي و المقرب من ولي عهد أبوظبي لقذارته المعهودة ولم يتعظ كما توقع النشطاء من مصيبة موت ابنته، فهو لا يملك من امره شيئا، وهي لقمة العيش.

فقد نشر تغريدة قصيرة حتى يجهز لهتك أعراض جديد، قال فيها: ” اللهم انصر اسرائيل على ايران …”

ليصعقه رد مختصر أيضا أثار إعجاب النشطاء من الناشط العماني المعروف المختار الهنائي فقال له: “عندما يدعو الأخ لأخيه”

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وتوالت الردود على المزروعي الذي أصله من إيران، وعائلته من إيران، ولا يحارب إيران إلا من خلال تويتر فقط، حيث قال له ناشط ما نصه: كلهم اخوانكم من الرضاعه والله العظيم لو انتم ضد ايران بنسبة 1% تنزال الامارات من الخريطه ياكذابيين 99% من تجارة ايران في الامارات عدد الايرانيين في الامارات اكثر من المواطنيين الاماراتيين علما اليمني ممنوع من دخول الامارات من عشر سنوات”

وأكثر رد حصل على إعجابات ما قاله الناشط مجدي عقبه، حيث قال: “اللهم انصر الاميرة هيا على محمد بن راشد”