الدبور – متأثرا فيما يبدو بما قام به ولي عهد السعودية العام الماضي من إغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي وتقطيعه بواسطة المنشار في مقر قنصلية بلاده، في أبشع و أقذر جريمة في التاريخ الحديث.

ولأن سمو الأمير أبومنشار قد سن سنة سيئة فله جزاء كل من تبعها من بعده وهي التقطيع بالمنشار، فقد قام رجل بتقطيع ابن أخيه بالمنشار وهو نائم في حادث مروع و غريب.

ففي واقعة غريبة من نوعها أسفرت جلسة تعاطي خمر عن قيام رجل فلبيني يدعى روجر باجي، 48 عامًا والذي يعمل على المنشار الكهربائي لقطع الأشجار، بقتل ابن أخيه عامل البناء إدواردو روسكويتوس ذي الثلاثين عامًا، بينما نجا زميل الضحية إدغاردو كانيتي من الموت بصعوبة.

وفي تصريحات الشرطة عن الحادث، قال قائد شرطة كولابا، إيسيدورو أنسيو، إن الرجال الثلاثة بدأوا في الشرب معًا من الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد.

وهو ما أكده إدغاردو كانيتي الشاهد والناجي من الحادث، وأنهم استمروا في شرب الخمر حتى غلبهم النوم على أرض المنزل، إلا أنه استيقظ على صوت محرك المنشار الكهربي في حوالي الساعة 1 بعد الظهر.

وأضاف بأنه فتح عينيه ليرى باجي يقترب من صديقهما النائم حاملًا منشاره الكهربي وشرع في تشويهه بشدة متسببًا في وفاته في الحال، وهو ما دفعه للقفز من النافذة لينجو بحياته من موت محقق.

ووصلت السلطات إلى الموقع وتم القبض على باجي، واحتجز في مركز شرطة بلدية كولابا، والذي زعم أنه كان يمشي ويحلم بقطع شجرة جوز الهند، وهو ما أكده كانيتي حيث أخبر الشرطة أنه رأى عينا المشتبه فيه مغمضتان أثناء قيامه بتنفيذ الجريمة.