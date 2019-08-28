الدبور- يبدو أن نهاية دولة الإمارات و المؤامرات العربية كتب لليمن السعيد أن يكتب فصولها الأخيرة، وما الأحداث الأخيرة إلا بداية نهاية الإمارات التي دخلت هذه الحرب بأطماع كبيرة لإقامة إمبراطورية، ولكنها إمبراطورية من ورق، أقامها بن زايد على سيقان دجاجة كما قال المفكر العربي عزمي بشارة.
اليمن تكتب نهاية الإمارات هو وسم “هاشتاق” إنتشر في الساعات الأخيرة، كبشرى لإنتهاء إمبراطورية المؤامرات العربية التي كان لها يد في كل قذارة حصلت في العالم العربي و الإسلامي، ويبدو أن دورها في المنطقة قد إنتهى ولن تجد من يقف معها.
الدبور لسع عدة تغريدات من وسم “اليمن تكتب نهاية الإمارات”، حيث نشر الإعلامي القطري عبد الله العذبة فيديو من أحد الحوارات له ولكنه ممنتج مع كلمات لشيطان العرب في بداية حربه على اليمن لإنشاء إمبراطوريته الورقية.
راحت فلوسك يا #مبز @MohamedBinZayed..
تعازينا لهم يا إخوان..#اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/t0xKgadNDQ— عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) August 28, 2019
ونشر ناشط آخر صور من الغنائم و المعدات الإماراتية التي ذهبت لليمن بعدما هرب أصحابها وتركوها كما هي، وذهبت أموال الإمارات هباء منثورا، حيث قال الناشط في تغريدته:
“عاش يا رجال بلادي، شكرا على الغنائم الحلوه يابن زايد {فسينفقونها ثم تعود عليهم حسره ثم يغلبون} صدق الله العظيم”
#اليمن_تكتب_نهايه_الامارات— FAHAD~ADEN❤️ (@f64207436) August 28, 2019
عاش يا رجال بلادي😍
شكرا على الغنائم الحلوه
يابن زايد {فسينفقونها ثم تعود عليهم حسره ثم يغلبون} صدق الله العظيم pic.twitter.com/5dQwTVrG7l
وقال الصحفي أنيس منصور أن النصر لا من الشرعية ولا من الحوثي ولا من أحد بل من دعوة مظلوم، حيث قال ما نصه: “الشرعية لم تنتصر والتحالف لم ينتصر دعوة فقير مظلوم هي التي انتصرت دعوة فقير صاحب بسطة سرت في ليل فأسقطت الانتقالي والحزام وأحرقت الامارات وسخرت للشرعية ان تصحي بعد سبات #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات“
الشرعية لم تنتصر— الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 28, 2019
والتحالف لم ينتصر
دعوة فقير مظلوم هي التي انتصرت
دعوة فقير صاحب بسطة سرت في ليل فأسقطت الانتقالي والحزام وأحرقت الامارات وسخرت للشرعية ان تصحي بعد سبات #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات
الصور الاوليه لي الاحتفال في شوارع عدن #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات#عدن_تتحرر pic.twitter.com/cDfD7Qn85a— رضوان بن حزم (@cT34nsEsSNbzHop) August 28, 2019
قالها بن مدهل وصدق حرب اليمن ماهي كما لعبة قمار #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/u6BssZ2W48— M-71 🇴🇲 (@3man968) August 28, 2019
#عدن_تتحرر— عسيري حر (@aseeryhur) August 28, 2019
الجيش الوطني يمزق و يدوس صور آل زايد
في عدن !
وين راحوا 90 الف اللي دربوهم و دعموهم الامارات طيلة 5سنوات 🤔#اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/SKzabh0kRu
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