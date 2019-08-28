الدبور- يبدو أن نهاية دولة الإمارات و المؤامرات العربية كتب لليمن السعيد أن يكتب فصولها الأخيرة، وما الأحداث الأخيرة إلا بداية نهاية الإمارات التي دخلت هذه الحرب بأطماع كبيرة لإقامة إمبراطورية، ولكنها إمبراطورية من ورق، أقامها بن زايد على سيقان دجاجة كما قال المفكر العربي عزمي بشارة.

اليمن تكتب نهاية الإمارات هو وسم “هاشتاق” إنتشر في الساعات الأخيرة، كبشرى لإنتهاء إمبراطورية المؤامرات العربية التي كان لها يد في كل قذارة حصلت في العالم العربي و الإسلامي، ويبدو أن دورها في المنطقة قد إنتهى ولن تجد من يقف معها.

الدبور لسع عدة تغريدات من وسم “اليمن تكتب نهاية الإمارات”، حيث نشر الإعلامي القطري عبد الله العذبة فيديو من أحد الحوارات له ولكنه ممنتج مع كلمات لشيطان العرب في بداية حربه على اليمن لإنشاء إمبراطوريته الورقية.

ونشر ناشط آخر صور من الغنائم و المعدات الإماراتية التي ذهبت لليمن بعدما هرب أصحابها وتركوها كما هي، وذهبت أموال الإمارات هباء منثورا، حيث قال الناشط في تغريدته:

“عاش يا رجال بلادي، شكرا على الغنائم الحلوه يابن زايد {فسينفقونها ثم تعود عليهم حسره ثم يغلبون} صدق الله العظيم”

#اليمن_تكتب_نهايه_الامارات

عاش يا رجال بلادي😍

شكرا على الغنائم الحلوه

يابن زايد {فسينفقونها ثم تعود عليهم حسره ثم يغلبون} صدق الله العظيم pic.twitter.com/5dQwTVrG7l — FAHAD~ADEN❤️ (@f64207436) August 28, 2019

وقال الصحفي أنيس منصور أن النصر لا من الشرعية ولا من الحوثي ولا من أحد بل من دعوة مظلوم، حيث قال ما نصه: “الشرعية لم تنتصر والتحالف لم ينتصر دعوة فقير مظلوم هي التي انتصرت دعوة فقير صاحب بسطة سرت في ليل فأسقطت الانتقالي والحزام وأحرقت الامارات وسخرت للشرعية ان تصحي بعد سبات #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات“

الشرعية لم تنتصر

والتحالف لم ينتصر

دعوة فقير مظلوم هي التي انتصرت

دعوة فقير صاحب بسطة سرت في ليل فأسقطت الانتقالي والحزام وأحرقت الامارات وسخرت للشرعية ان تصحي بعد سبات #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) August 28, 2019

قالها بن مدهل وصدق حرب اليمن ماهي كما لعبة قمار #اليمن_تكتب_نهايه_الامارات pic.twitter.com/u6BssZ2W48 — M-71 🇴🇲 (@3man968) August 28, 2019