الدبور – برميل البحرين أثار غضب دولة العراق مجددا بتغريدة نشرها على حسابه يدافع فيها عن حبيبته التي يعشقها ويغضب إن مسها أي سوء.

فقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء “رفضها وإدانتها لما جاء في تغريدة لوزير خارجية البحرين “خالد بن أحمد آل خليفة” بشأن ما سمتها الوزارة “الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبي من العدو الصهيوني بذريعة الدفاع عن النفس”.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلية والاتحادية)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكل شرف عن أراضينا المقدسة”، وأضافت أنه “قدم تضحيات كبيرة لتحرير مدن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابية”.

وكان وزير الخارجية البحريني، “خالد بن أحمد آل خليفة”، قد اتهم إيران والتنظيمات الموالية لها، بشن حرب على عدد من بلدان المنطقة، دون أن يسميها، معتبرا أن ضرب هذه التنظيمات وتدميرها نوع من صنوف الدفاع عن النفس.

وكتب “آل خليفة”، على حسابه في “تويتر”، الإثنين: “إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم.. إنه دفاع عن النفس”.

إيران هي من أعلنت الحرب علينا ، بحراس ثورتها و حزبها اللبناني و حشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم . فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2019

وتابع وزير خارجية البحرين: “المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد اي تهديد او اعتداء”.

​يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من شن المقاتلات الإسرائيلية غارات على ما وصفته تل أبيب بـ”أهداف إيرانية” في سوريا، وسقوط طائرتا استطلاع على الضاحية الجنوبية في بيروت، أكد الجيش اللبناني أنهما إسرائيليتين، وغارات بطائرات مسيرة على مخازن سلاح تابعة للحشد الشعبي بالعراق.

وشن النشطاء هجوما واسعا عليه، حيث علق ناشط ما نصه: “رحم الله امرأً عرف قدر نفسه… صاروخ واحد وما عاد نسمع عن مملكة المتاي.”

صدقني يا سعادة الوزير لو أني لم أكن متأكد من حسابك لظننته لأحد المسئولين الصهاينة!! — yousif alkhaja (@yousifalkhaja) August 26, 2019

وطالب ناشط بقطع العلاقات مع البحرين، حيث قال ما نصه:” بعد هذه التغريدة من هذا المسخ، أقل شيء يجب ان يفعله العراق هو أن يقطع علاقته مع البحرين. والحديث هنا بصيغته البراغماتية، هي دولة لا تقدم لنا أي شيء، لانها لا تمتلك أي شيء.”