الدبور – حفل زفاف في عدن ربما سيتسبب بأزمة قلبية لولي عهد أبوظبي إن شاهده، فبعد صرف كل هذه الملايين وهذه التدريبات على المليشيات التابعه له، تعرض لضربة موجعه من قبل القوات الشرعية التي تدعهما السعودية.

ونشر الصحفي أنيس منصور فيديو لحفل زفاف في عدن بعد تحرير مناطق كبيرة فيها من مليشيات بن زايد، وقد وقفوا لعزف وتردرد النشيط الوطني كناية في الإمارات.

وقال منصور في تغريدته التي أرفق بها الفيديو ما نصه:

“حفلة عرس في حافة حسين بكريتر شباب عدن يرفعون النشيد الوطني اليمني بعدن نكاية بالامارات والانتقالي، وتفاعلاً مع الانتصارات الميدانية عدن ضاقت بغطرسة المليشات الاماراتية وإجرامها وينتظرون لحظة الخلاص وعهد جديد”