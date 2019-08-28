الدبور – في قضية هزت الرأي العام في استراليا، لبشاعتها وجه الإتهام الى لاجئ عربي في أستراليا بإغتصاب طفلة عمرها ٣ سنوات في المول الذي يعمل به حارس أمني.
ونشرت بعض المواقع أن القضاء الاسترالي يحاكم اللاجىء من احد الدول العربية ويدعى محمد حسن البياتي بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة استرالية عمرها ٣ سنوات
محمد كان يعمل حارسا امنيا في المول عندما اصطحب الطفلة بعيدا عن اهلها الى مكان خلف سلالم الطوارىء، وقام بالإعتداء عليها حسب الإعلام الإسترالي.
وقالت المصادر الإعلامية أن الشرطة وجدت DNA يعود له على ملابس الطفلة الداخلية.
وتم الإستعانة بكاميرات المراقبة ووجدوا الحارس يصطحب الطفلة في أحد الممرات، والغريب بالقصة أن محمد كما نشر في الإعلام يعمل حارسا أمنيا في المول الذي إرتكب فيه الجريمة، إن كان إرتكبها فعلا، فكيف لحارس أمني عمله مراقبة الكاميرات، ويعلم بوجودها أن يصطحب الطفلة أمام الكاميرات ليقوم بفعلته؟
القصة التي يتم تداولها عبر الإعلام مشكوك في أمرها ولم يتضح بعد إن إعترف بفعلته أم لا، الدبور سيتابع القضية بتفاصيل أكثر.
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