الدبور – في قضية هزت الرأي العام في استراليا، لبشاعتها وجه الإتهام الى لاجئ عربي في أستراليا بإغتصاب طفلة عمرها ٣ سنوات في المول الذي يعمل به حارس أمني.

ونشرت بعض المواقع أن القضاء الاسترالي يحاكم اللاجىء من احد الدول العربية ويدعى محمد حسن البياتي بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة استرالية عمرها ٣ سنوات