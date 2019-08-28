الدبور- أكد سماحة مفتي سلطنة عمان أنه لا علاقات بين سلطنة عمان و الكيان المحتل أبدا، حسب تأكيدات وصلته من مسؤول كبير في السلطنة كان قد وجه له نصيحة من قبل بعدم إقامة أي علاقات دبلوماسية وتطبيع مع الكيان المحتل الغاصب.

وقد أكّد سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة “الموقف الدائم من القضية الفلسطينية بما يدعم النضال فيها، ويعزز الإصرار على استرداد الحق المغصوب کاملا غير منقوص”.

جاء ذلك في رسالة رصدتها صحيفة “أثير” لسماحة الشيخ الخليلي وجهها إلى الشيخ جعفر السمحاني كرد على رسالة بعثها السمحاني لسماحته، بعد الرسالة التي وجهها سماحته إلى الأمة الإسلامية بعنوان” أمة الإسلام إلى أين، مسيرًا ومصيرًا”

وفيما يتعلق بإقامة العلاقة مع “الكيان الصهيوني” الذي وصفه بـ “الغاصب”، أوضح سماحته بأنه حرص على أن يفضي بالنصح إلى أحد المسؤولين الذين رجى منه قبول النصيحة وتقديرها، قائلا بأن هذا المسؤول أكد له بأنه لن تقوم علاقة بين السلطنة و”بين ذلك الكيان”، ولكن اقتضى الحال أن يكون هناك تبادل زيارات من أجل تخفيف الوطأة عن الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن الشيخ جعفر بن محمد حسين السبحاني عالم معاصر له جهود في مجالات الكلام والتفسير والفلسفة.